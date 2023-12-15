助20家台企融資5億元人民幣　江西落實各項惠台惠企政策

▲ 江西省舉行「2023年服務台企大走訪」，幫助台企融資 。（圖／台商提供）

記者任以芳／江西報導

江西省日前舉行「2023年服務台企大走訪」活動，不少台資企業反映存在融資難、融資貴等問題，江西省台辦與地方金融監管局12日召開銀企對接會，邀請台資銀行及金融租賃公司等16家金融機構負責人一起搭建溝通平台，目標解決台商困難，提升「安全感」。

台資及江西省內銀行和上交所共計16家金融機構負責人，與23家省內台資企業代表進行交流，達成一批合作意向。此次對接會前期，江西省台辦收集20家台企共5.03億元（單位：人民幣，同下）融資需求，已印發給各金融機構對接。

南昌市台協常務副會長盧星宏表示，台辦和金融局對台商台企的服務用心用情，對接會上金融機構介紹的金融服務產品內容豐富、形式多樣，對台資企業拓展融資渠道有很大幫助。

江西台辦主任張鋒表示，江西將繼續落實落細各項惠台惠企政策，與金融機構協力化解融資難題，幫助台商台企加快發展。

江西地方金融監管局局長許忠華介紹，「江西省金融監管局將在金融支持上傾斜、在合作對接上深化、在上市融資上賦能，進一步幫助台企拓寬融資渠道。」希望各金融機構加大授信支持力度，積極幫助台企融資。

據了解，江西建行累計為台資企業授信超6.38億元，給予匯款手續費減免、結售匯點差優惠、保函手續費減免等系列優惠政策；九江銀行為10多家台企提供授信8100萬元等。

