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女子喝白酒死亡！同桌3閨蜜擔責　法院：未盡制止、救助義務

▲▼喝酒,陪酒,名媛（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲江西一女子因心情不佳，找閨蜜作伴喝酒。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者廖翊慈／綜合報導

江西一名女子小秋（化名）今年5月21日因心情不佳，自行去了朋友王琪（化名）的家中，並決定與王琪、徐恬（化名）和陳朵（化名）3位閨蜜一起喝酒來緩解情緒。怎料該晚小秋醉倒後，便永遠醒不來了。法院認為，3位閨蜜因未盡制止及救助義務需擔責。

據《新浪財經》報導，聚餐期間，小秋喝了一斤左右的白酒，王琪喝了半斤左右。徐恬和陳朵沒有喝酒。結束後，醉醺醺的小秋到車上休息，徐恬照顧她，但等徐恬22日凌晨五點左右在車上醒來時，發現小秋已沒有了呼吸。徐恬急忙打電話叫救護車。

▲。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小秋最終因酒精中毒身亡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

報導指出，5月22日清晨6:20，南昌急診中心宣布小秋經搶救無效死亡，死亡原因為酒精中毒引起的心臟呼吸停止。小秋的父母難以接受女兒過世的事實，認為王琪3人應該對小秋的死亡承擔一定的責任。

昨（14）日消息指出，法院經審理認為，各方當事人應依她們的過失程度負起相應的賠償責任。王琪沒有對小秋過量飲酒做出有效制止，也沒有盡到合理救助義務，應承擔6%的賠償責任；徐恬、陳朵作為共同聚餐者，雖沒有參與飲酒，但兩人在小秋過量飲酒，不能自理的情形下，未盡合理救助義務，均承擔3%的賠償責任。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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