陸地產股全面飆紅　傳50間房企入「白名單」獲放寬融資條件

▲大陸房地產概念股紛紛飆紅。（圖／翻攝新浪財經）

記者魏有德／綜合報導

大陸地產股今（23）日再次全面開紅盤，在A股房地產指數一路上揚，109支成分股中有99支飄紅。其中，金科股份、大龍地產漲停，萬通發展、榮盛發展漲幅逾8%，至於金地集團、中南建設、中華企業及濱江集團等股票漲幅約5%。

▲大陸官方將再釋出振興房地產業的利多政策。（示意圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，港股房地產板塊內房股同樣爆發，帶動香港房地產指數不斷上漲。截至發稿，香港房地產指數上漲1.87%。個股方面，旭輝控股集團漲幅42.59%，綠景中國地產漲超38%，億達中國漲幅24.79%，融信中國、遠洋集團漲超20%，合景泰富集團、碧桂園、中國奧園、時代中國控股均漲超15%，富力地產、花樣年控股、寶龍地產、龍光集團、中駿集團控股漲超12%。

陸港房企持續看好市場，外界分析主因在消息面不斷釋出大陸官方將加大放寬「房企融資」條件及限制，其中，中國人民銀行（大陸央行）、金融監管總局、中國證監會日前聯合召開金融機構座談會，強調一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。

值得注意的是，大陸房地產業甚至傳出監管機構正在起草一份中資房地產商「白名單」，或有50家左右的國有和民營房企被列入其中，包括新城發展、萬科和龍湖地產等，但尚未最終確定。

被列入「白名單」的企業將獲得包括信貸、債權和股權融資等多方面的官方政策支持，較2023年年初具有系統重要性優質房企的範圍有所擴大。