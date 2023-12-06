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大陸 大陸焦點 特派現場

花44萬買彩券狂中9.7億！　男子現身領獎：是興趣

▲▼花44萬買彩券狂中9.7億！江西男子現身領獎。（圖／翻攝微博）

▲花44萬買彩券狂中9.7億！江西男子現身領獎。（圖／翻攝微博）

記者許力方／綜合報導

中國大陸福利彩券開出一人獨得人民幣2.2億元（約台幣9.7億元）的大獎，網路瘋傳，這名幸運得主買法豪邁，花了近10萬元（約台幣44萬元）來投注，結果在2日開獎時，一次狂中5萬注，獲得9.7億元獎金。男子現身領獎時也坦承，家中經濟不錯，買彩券已經變習慣、興趣。

中國福彩網公布「快樂8」開獎結果，第2023322期開獎號碼40、41、42、44、63、64、65，對中這7個號碼的頭獎共開出5萬159注，單注中獎金額4475元（約台幣1.9萬元）。江西南昌一間彩券行隨即公布了開出2.2億元大獎的彩券，引發網友關注，網傳的2張照片顯示，有彩迷2日豪砸9萬8500元，下注同一組號碼4萬9250注，另外還有一張是花費100元（約台幣440元）下注同一組號碼50注。

▲▼花44萬買彩券狂中9.7億！江西男子現身領獎。（圖／翻攝微博）

江西省福利彩券發行中心指出，2.2億元大獎的部分獎金已經被兌走，5日下午，有一名男子拿著10多張中獎彩券來領獎，確切金額還未統計出，但他自己說是2.2億元得主，但無法證實，因為他只帶來了10多張彩券。

工作人員也指出，單張彩券的投注上限是75注，也就是150元（約台幣660元），以此推算，2.2億元得主或是同一人，至少中了657張彩券，單張最大獎金為33萬5625元（約台幣148萬元）。

事後，有媒體採訪「得主」男子，他聲稱自己買彩券已經超過5年時間，因為家中經濟條件不錯，養成了買彩券的習慣，每個禮拜會買3、4次，每次投注數千至萬元不等，前幾天連續多次買了同一組號碼的快樂8，「我覺得買彩券就是興趣，多買少買都是憑感覺，所以就買了」。

南昌西湖區一家彩券行饒姓老闆娘稱，確實有一人在附近彩券行買了同一組號碼近5萬注。據了解，由於這次中獎金額過大，觸發了「限賠」，單注獎金只到4475元，領獎人領2.2億餘元獎金時無需繳稅。

還有一名自稱見過得主的彩券行老闆表示，「他是一位老彩民，常來我這邊投注。當晚，他先去了我朋友開的一家店，把那家店剩餘的彩票都買完了，接著就去了旁邊的另一家店繼續買。」他還說，花10萬多元全投在「選七」玩法的同一組號碼，並不是一種孤注一擲的行為，也不是掌握內幕，見過這種下注法，尤其選七能中4、5個號碼就能追平損失，「但投注全中的，確實罕見，我也是第一次見到。」

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