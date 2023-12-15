柯文哲影片被公視消失！陳智菡籲說明　公視致歉：技術問題造成誤解

▲民眾黨總統候選人柯文哲在金門以線上方式參與民間教育團體座談會。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

實習記者石嘉豪／台北報導

59個教育團體昨（14日）舉辦教育政策座談會，並邀請藍綠白陣營的總統候選人參與，不料，民進黨總統候選人賴清德臨時缺席，後續還傳出，負責轉播此座談會的公共電視，在直播中「消失」民眾黨總統候選人柯文哲的畫面。對此，柯文哲競辦發言人陳智菡呼籲，文化部調查、NCC說明。公視指出，因轉播技術問題，使得「公視新聞網」在座談會進行逾一小時，才取得直播訊號，造成直播時，無法呈現座談會前段畫面，據此向主辦單位、家長、候選人表達歉意。

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟等59個教育團體昨日共同舉辦「2024總統候選人教育政策」座談會，陳智菡表示，柯文哲因為人在金門，所以，選擇用預錄影片的方式說明教育理念與政策，另外，再以線上的方式參加QA問答。

陳智菡強調，柯文哲正面回應家長與教師團體包括品格教育、校園安全、學生心理健康、教師質能、教育競爭力、家庭教育、數位學習等問題，不同於賴清德陣營直至前一天才臨時通知不派代表出席，讓主辦單位表示錯愕且遺憾。

▲民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

此外，陳致菡提到，柯文哲的片段被消失在負責轉播此座談會的公共電視。陳智菡困惑，屬於全體國民的「公共電視」，為什麼柯文哲的演講或Q&A會在貴頻道的影片中被消失？

陳智涵說，不清楚公視是刻意為之？還是人員疏漏？但此作法已經明顯違反《公共電視法》中，「完整提供資訊，公平服務公眾」之目的。因此，陳智菡呼籲，請文化部調查、NCC說明。

據此，公視則發出「致歉」聲明指出，因轉播技術問題，使得「公視新聞網」在座談會已進行逾一小時，才取得直播訊號，造成直播時，無法呈現座談會前段畫面，包括主辦單位、與會家長，以及部分候選人視訊發言等，進而造成觀眾誤解。

公視提及，今（15）日上午，已召集主管深切檢討，誠摯向觀眾、主辦單位與關心本場座談會的各界先進致歉，未來將以更高標準自我要求，在直播內容之上做到公正公平、多元呈現。

公視也表示，已關閉昨日未完整之直播影片，感謝每一則、每一位對公視新聞網提出的改正意見與觀眾，未來公視及網路播出的內容，仍將依循公視新聞暨節目製播準則，維持客觀、平衡、中立之原則，持續提供各項內容與服務。