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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

優先推動《反媒體壟斷法》！　柯文哲：媒體絕不能成為當權者的禁臠

▲▼第16屆總統、副總統候選人號次抽籤，台灣民眾黨陣營代表柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨不分區立委候選人黃國昌在內等人日前召開記者會，承諾進入國會後將優先推動《反媒體壟斷法》，而民眾黨主席柯文哲15日則表示，新聞媒體絕不能成為當權者的禁臠，而是民意監督政府的利刃，批評十年前蔡英文公開批評國民黨封殺反媒體壟斷立法，十年後，他們卻成為自己曾經對抗的怪物。

柯文哲說，民進黨完全執政後依然忽視《反媒體壟斷法 》，甚至申請特定新聞台的股東，竟然可以稱自己秉總統旨意，要求NCC盡快審核；面對三立伸手進入中嘉，NCC完全沒有作為，甚至睜一隻眼閉一隻眼，留給中嘉賣掉股票脫產的時間。NCC應該守護媒體中立，卻成為公然的門神。

柯文哲表示，過去台灣人民在藍綠之間，重覆期待和失望。讓人民重新相信本來應該相信的事情，重建對台灣民主社會的信心，這就是民眾黨這次競選的歷史任務。當年學者與學生在街頭的勇氣、信念與意志，他們不會讓它就此消失，要喚醒的是一個時代本該相信的公平正義。

柯文哲指出，民眾黨承諾，《反媒體壟斷法》就是民眾黨立委進入國會後的優先目標。從2014年開始，他一直都堅持，選舉是改變政治文化的一場社會運動，所有主張的價值，都是在告訴下一代要打造什麼樣的台灣。十年過去，柯文哲依舊在這裡，他要重建各位對民主的信心。

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