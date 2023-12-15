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美國會通過27兆國防授權法案　促助台培訓軍隊

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國國軍。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

繼聯邦參議院後，美國聯邦眾議院今天也通過2024財政年度國防授權法案，法案授權美國國防部長為台灣軍隊建立全面性培訓計畫。這項法案已經送交白宮，待總統拜登簽署後即能生效。

日前經由參眾兩院完成協商的2024財政年度國防授權法案（FY2024 NDAA）昨天晚間由參議院率先以87票贊成、13票反對通過後，眾院今天也以310票對118票通過表決。

這項總額高達8863億美元（折合台幣約27兆）的法案，將在拜登（Joe Biden）簽署後生效。

眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）在法案通過後透過新聞稿表示，美國面臨前所未有的威脅，這項法案的通過向敵手傳達強烈訊息。法案支持拜登倡議、威嚇中國並強化美軍。

參院軍委會主席利德（Jack Reed）也表示，今年的法案強化美國在印太區域的軍事態勢與聯盟，有助於確保利益免受中國不斷擴張的野心影響，並支持烏克蘭、強化與以色列聯盟，重振美國工業基礎，為軍事部門提供確保美國人民安全所需的尖端平台與科技。

2024財政年度國防授權法案要求，依循「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act）擴大美台軍事合作，要求國防部長在徵得國務卿同意，並與台灣有關官員協商後，為台灣軍隊制定全面的培訓、諮詢與制度性能力建設計畫。

國會要求這項計畫必須讓台灣軍隊能夠進行分層防禦，包括支持不對稱防禦戰略、加強美台軍隊互通性、鼓勵美台軍隊資訊共享，加強專業軍事教育與文官對軍隊的控制。

法案要求國防部長在國務卿同意下，尋求與台灣適當官員接觸，擴大美台軍事網路安全合作，積極保護軍事網路、基礎設施與系統；消除危害的惡意網路活動；利用美國商業與軍事網路安全技術與服務以強化和防禦網路、基礎設施與系統；進行網路安全聯合培訓活動與訓練。

法案也要求國防部長每半年向國會遞交報告，說明中華人民共和國在台灣、東南亞、南海等地的軍事發展，包括武器升級、採購與軍事行動等。

法案並要求國防部長與國務卿協商，在法案生效90天內，向國會有關委員會遞交機密報告，說明台灣軍隊過去10年中，對美國提供和批准交付的軍事能力吸收狀況，包括操作、維護、部署等情況。

法案要求國防部長與美軍參謀首長聯席會議主席與國家情報總監協調，在法案生效180天內，向國會遞交對台灣持續軍事封鎖的風險與影響的全面分析報告，評估中國可以對台灣實施持續軍事封鎖的方式、找出中國可能對台軍事封鎖的跡象、警告與可能時間表、中國可能採取的其他脅迫方式、評估對台影響、對美國本土的威脅與其他潛在負面影響、美軍需要進行的調整等。

 
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