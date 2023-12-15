年末換新「一物」改變習慣　立即擁有好口氣、好人緣！

▲「德國潔牙神器」Oral-B推出全新頂規系列入門款Oral-B iO3磁動微震科技電動牙刷，兼具顏值與CP值，趁著新年到來，好好檢視物品、汰舊換新，即可升級人生、儀式感滿分！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

歲末年終是除舊佈新的好時機，平時用髒、用舊的物品容易囤積穢氣，尤其像是久用開花和只能大約刷乾淨一半的一般手動牙刷，除了不利於牙齒清潔外，也很容易滋生細菌、積存病毒影響口腔衛生及健康。是時候調整生活小習慣，改變運勢了！近期「德國潔牙神器」Oral-B推出全新頂規系列入門款Oral-B iO3磁動微震科技電動牙刷，兼具顏值與CP值，不僅為自己帶來好口氣，也能招來好人緣，趁著新年到來，好好檢視物品、汰舊換新，即可升級人生、儀式感滿分！

顏值、CP值我全都要！電動牙刷也可以很時尚

想把握新年期間開運，不必大費周章改變居家風水格局，變化生活中的貼身小物最實際。希望開運小物造型好看又能轉運超有感，外型時髦的Oral-B iO3磁動微震科技電動牙刷為你帶來好口氣、好人緣，一次滿足你的心願！

▲不論是潮酷的冰川藍、還是時尚的簡約白，外型美感根本開外掛。

不論是潮酷的冰川藍、還是時尚的簡約白，外型美感根本開外掛，情侶也可以甜蜜蜜入手一對時髦電動牙刷，擺在一起的畫面實在美得浪漫，而且Oral-B 的iO3與iO3s電動牙刷，同樣具備頂規系列功能性強，CP值也很高，現在只要3千多元即可無痛入手！





▲▼Oral-B 的iO磁動微震電動牙刷，搭配專研小圓頭的設計，使刷頭能貼合半圓形牙齦溝，360º^包覆深入死角#，能多清除約100%牙菌斑、避免牙結石產生。（上圖／品牌提供。）



有別於一般手動，只能刷乾淨約一半#，Oral-B 的iO磁動微震電動牙刷，擁有全球首創~iO磁動微震科技，讓動力直達刷頭，除了不震手、不傷牙齦外，搭配專研小圓頭的設計，使刷頭能貼合半圓形牙齦溝，360º^包覆深入死角#，能多清除約100%牙菌斑、避免牙結石產生，使口氣更清新。





▲全球首創~iO磁動微震科技，讓動力直達刷頭。（影／品牌提供。）

刷牙過程還有3重智能壓力感應燈，提醒你調整刷牙力道，避免過輕刷不乾淨或用力過重導致刷牙血淋淋。此外，iO3與iO3s磁動微震電動牙刷，各有3種及2種實用的潔牙模式，除了日常清潔外,還有敏感專用與美白模式、搭配2分鐘潔牙計時全口平均清潔，讓使用者可搭配日常潔牙需求選擇，刷完牙就能擁有如洗牙般的潔淨感受。

▲3重智能壓力感應燈，白燈太輕/綠燈適中/紅燈太重，提醒你調整刷牙力道，避免過輕刷不乾淨或用力過重導致刷牙血淋淋。



2024最潮轉運小物 手刀衝這些地方買起來！

Oral-B iO3與iO3s同樣是Oral-B最高等級系列所推出的全新上市高CP值版本，是實用與美型兼具的「德國潔牙神器」，平時可單獨更換新刷頭環保又實惠，是一款相當適合小資入手的高規電動牙刷入門首選。

▲iO3與iO3s分別擁有3種(日常清潔/敏感專用/美白專用)與2種(日常清潔/敏感專用)模式。

現在不僅在momo、PChome、等線上通路動動手指就能買到，也可以手刀衝一波屈臣氏、康是美、寶雅、家樂福、大潤發、愛買等實體店面把現貨直接帶回家，把握新上市優惠入手，不只可買給自己，也可買給另一半或好友分享，輕鬆hold住口腔健康，為自己帶來清新口氣及好人緣。

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*最終售價及優惠由各通路自行決定，故實際售價及時間以各通路公告為準

#基於系統性綜述回顧超過 10,000 名受試者使用手動牙刷刷牙的測試結果，手動牙刷清潔牙齒殘留约50% 牙菌斑，數據來源於Slot DE, et al. Int J Dent Hygienen (2012) 10: 187-197)

~ Oral-B 全球首創指 Oral-B 品牌內

^ 指圓形刷頭圓周角一圈 360 度，配合正確刷牙方式

#死角:指牙齦線和牙齒鄰間隙