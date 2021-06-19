美式賣場電動牙刷、美白牙貼接力特價！居家養出迷人微笑趁現在

▲兩檔向來在美國大受市場歡迎的口腔用品，防疫期間接力特價。（圖／網友提供）

消費中心／綜合報導

防疫期間除了戴口罩、勤洗手之外，口腔細菌多，徹底清潔牙齒成為提升自我保護力的基本功！引領潮流的美式賣場近期大推「防疫新生活」指標商品，精選德國製歐樂B電動牙刷及Crest美白牙貼，兩檔向來在美國大受市場歡迎的口腔用品，防疫期間接力特價，讓消費者在居家防疫時做好健康管理，在刷新自己一口好牙投資健康之際，也跟上全球最時髦、吸睛的「美齒」社交熱潮！

▲在刷新自己一口好牙投資健康之際，也跟上全球最時髦、吸睛的「美齒」社交熱潮。（圖／網友提供）

口碑爆棚電動牙刷一支不到1,500元必須入手！

有一口好看的牙齒是基本社交禮儀，不僅從寶寶長出第一顆牙齒就要開始刷牙，許多人從青春期就開始接受矯正牙齒的現象也很普遍，因微笑時不經意露出閃閃亮白與健康的牙齒更有親和力，人際關係也會更好！





▲德國製歐樂B電動牙刷組，內含兩支電動牙刷及六個刷頭，美式賣場6/14-6/24折600元。（圖／資料照）

然而牙齒健康的基本功，絕對要先從刷牙開始，美式賣場首波先發「德國製歐樂B電動牙刷」，具圓頭旋轉震動技術可按需求以日常、敏感、亮白三種潔牙模式，搭配超強清潔力的小圓刷頭深入清潔牙齒隙縫髒汙，短短2分鐘就能達到徹底清潔效果，並搭載高階規格的壓力感應燈，刷牙太用力自動亮燈提醒，保護牙齦與牙齒，這次德國製歐樂B電動牙刷限時特價算一算平均一支不到1,500元就能買得到，是相當值得投資的口腔清潔電器，賣場也提供線上購物同步優惠活動。

▲搭載高階規格的壓力感應燈，刷牙太用力自動亮燈提醒，保護牙齦與牙齒。（圖／資料照）

名人、網紅追捧Crest美白牙貼 提升個人質感必備

有了潔淨健康的牙齒，更多人追求像好萊塢明星、時髦網紅一樣，有著一口「白富美」等級的白皙貝齒，美國人視此為時髦、上流人士的標配。而台灣民眾在目前這段深入簡出的宅居時光，正是可以好好使用美白牙貼養出鑽白美齒的時機。燦笑時一口亮白的牙齒，不僅僅讓每個微笑更光艷動人，氣質也大大加分。





▲美式賣場推出第二波口腔用品特價的「Crest美白牙貼」就是風靡國際的超人氣產品，6/21-7/1 兩盒不到1300。（圖／資料照）

美式賣場推出第二波口腔用品特價的「Crest美白牙貼」就是從美國紅到世界再紅回台灣風靡國際的超人氣產品，Crest美白牙貼經過專業的檢驗合格安全有保障，只要沒有牙齒疾病都能透過簡單的步驟在家使用，只要直接貼在牙齒表面，每次30分鐘、連續14天即可溫和移除多年牙漬，實現令人羨慕的白皙牙齒，口碑好到在台一上市就受到無數時髦網紅追捧與熱愛。





▲好市多社團內更有網友分享，在婚禮前使用一個多禮拜量白程度就超有感。（圖／擷取自好市多商品經驗老實說社團。）

網友大推！把握折扣好好用笑容更迷人

網友大推德國製歐樂B電動牙刷：「我們家都用oral b牙刷喔 覺得刷的很乾淨」、「歐樂B電動牙刷真的太貼心，圓型刷頭邊邊都可以刷的超乾淨的」。而重視牙齒美感的網友大推Crest美白牙貼：「我也有用過！用完一盒就蠻有感！！」、「用了之後真的覺得超有感，牙齒顏色明顯變白許多」。現在美式賣場接力推出特惠價，首波於6/14-6/24歐樂B電動牙刷折扣600，緊接著在6/21-7/1 Crest美白牙貼兩盒不到1300，趁防疫期間在家好好使用，讓解封後讓笑容更迷人。