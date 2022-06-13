賣場電動牙刷賣翻！牙醫揭三特點：小刷頭、力道偵測、旋轉震動護牙清潔一次完成

消費中心／綜合報導

美式賣場每推出夯品特價必定引來民眾搶購，本日甫開門就聚了一批人潮在貨架前，原來是每推出優惠就被狂掃一空的歐樂B電動牙刷，在6/13-6/23迎來年度優惠，祭出單組折600的優惠，折後只要2999，不少民眾扼腕前兩年優惠時都沒幾天就架上一空，這一次趕著在特價第一天就進場購買。

歐樂B內含兩支牙刷、六個刷頭，在網路上擁大量好口碑和專家推薦，每年一次祭出優惠都會引來民眾搶購，折扣後一支電動牙刷價格不到1500元，歐樂B補充替換刷頭在好市多也有賣，價格較市面更划算，社團網友驚呼：「神扯，趁機多買幾組家中大小每個人都來一支。」更被愛用者譽為「超高CP特價必搶好物」。

▲▼歐樂B內含兩支牙刷、六個刷頭，折扣後一支電動牙刷價格不到1500元，歐樂B補充替換刷頭在好市多也有賣，價格699較市面更划算。（圖／民眾提供，請勿翻攝。）

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歐樂B電動牙刷之所以會如此熱銷，除了好市多社團內的好評爆棚外，有許多專業醫師推薦也是讓民眾爭相購入的原因！牙醫師謝承祐表示，好好刷牙不代表有「刷對牙」，「我會推薦患者使用電動牙刷，相較於手動牙刷，電動牙刷更能有效清除牙菌斑，改善口腔的清潔。⋯⋯，最大原因就是在同樣的時間下，電動牙刷比手動牙刷能提供更好的刷牙效率以及清潔成效，可更有效的保護口腔。」

▲牙醫師謝承祐表示，有好好刷牙不代表有「刷對牙」。（圖／翻攝自牙醫師謝承佑粉絲團）



針對歐樂B電動牙刷，謝承祐也說明：「通常我都會推薦患者使用旋轉式的電動牙刷，因為研究結果指出『旋轉式的電動牙刷能有效的多去除最高達99.8%牙菌斑*，也能減輕及減少牙齦炎症』。這款德國製歐樂B電動牙刷特有小圓刷頭設計，面積小可以深入清潔牙齒縫隙，讓刷牙零死角，幫助我們高效清潔牙菌斑。」

▲牙醫師商瓊文提醒，用力不當容易傷害牙齦，適當施力很重要。（圖／翻攝自牙醫師商瓊文粉絲團）

而在大大小小的「刷牙迷思」中，許多人會以為刷牙刷越久、越賣力就越乾淨，但牙醫師商瓊文卻提醒「小心把牙齒刷壞」！「一般來說刷一次牙的平均時間為一～三分鐘。 然⽽⽤短短三分鐘的時間，要去除附著在牙⿒上的牙菌斑實在不夠，這時候使⽤電動牙刷的科技輔助就很重要了。」

商瓊文進一步指出，很多人以為用力刷牙就能把牙齒刷乾淨，但是用力不當卻容易傷到牙齦，Oral-B電動牙刷，有智能壓⼒感應指⽰，能夠⾃動偵測刷牙⼒道，太⼤⼒會⾃動降速，並且紅⾊警⽰燈會亮燈提醒正確且溫和的刷牙⼒道，幫助保護牙齦。」超專業的刷牙衛教觀念引來網友回覆「電動牙刷真的很棒！自從我使用了電動牙刷後，例行性的牙齒檢查，牙醫師都誇讚我：牙齒刷得很好，沒什麼牙結石」、「好實用的衛教，感謝商醫師的分享」。商瓊文最後也不忘提醒：「要定期半年預約牙醫洗牙做檢查喔！」歐樂B的細緻清潔功能和特殊的壓力感應燈、力道過重自動降速保護牙齦健康，更令網友戲稱「根本是電動牙刷界的特斯拉」。

▲歐樂B電動牙刷擁有智能壓⼒感應指⽰，能夠⾃動偵測刷牙⼒道，太⼤⼒會⾃動降速，並且紅⾊警⽰燈會亮燈提醒正確且溫和的刷牙⼒道，幫助保護牙齦。（圖／資料照）



德國製造的歐樂B充電式智能藍牙電動牙刷組，內含兩支牙刷、六個刷頭和兩個充電底座，優惠價一支不到1500元，使用一段時間後如果需要替換刷頭組，在美式賣場就可以補貨。不過根據賣場銷售人員指出：「因為德國製太耐用，售後提供的兩年保固大部分民眾都沒用到。」超狂的分享不管是用過或沒用過電動牙刷的人都馬上被推坑，之前沒有跟到優惠嗎？這一次不要再等了，趁優惠期間帶回家，讓自己跟家人一起口腔衛生up up。

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▲歐樂B充電式智能藍牙電動牙刷組，內含兩支牙刷、六個刷頭和兩個充電底座，賣場銷售人員指出：「德國製太耐用，售後提供的兩年保固大部分民眾都沒用到。」（圖／資料照）

*對比P&G普通手動牙刷，P&G研發數據