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幼兒園聯合參訪　200名學童親身體驗防災教育館

▲台南市林美燕議員服務處與台南市及台南婦女聯合會，辦理6所幼兒園聯合參訪防災教育館，消防教育從小扎根。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市林美燕議員服務處與台南市及台南婦女聯合會，辦理6所幼兒園聯合參訪防災教育館，消防教育從小扎根。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升婦女及兒童防火防災意識，台南市林美燕議員服務處與台南市及台南婦女聯合會，14日辦理6所聯合參訪防災教育館，有最受小朋友喜歡的消防闖關活動，同時安排消防人員做防火防災宣導，活動計有200位學童參與，藉由親身體驗、動手操作，達到寓教於樂、教育從小扎根的目的。

▲台南市林美燕議員服務處與台南市及台南婦女聯合會，辦理6所幼兒園聯合參訪防災教育館，消防教育從小扎根。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「防災教育做的好、生命財產才確保」，防災教育館提供多元體驗。此次活動結合實際操作與互動體驗，讓孩子們了解火災的危害性，並教導用火用電安全、滅火器使用及防震要領。這些體驗活動不僅讓孩子們認識到各類災害的危險性，還啟發了他們對於防火防災的重視。

▲台南市林美燕議員服務處與台南市及台南婦女聯合會，辦理6所幼兒園聯合參訪防災教育館，消防教育從小扎根。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，為提升市民防災意識，進而了解防火防災的重要性，特地藉由親子活動，提升幼童學習熱忱，獲得最佳宣導效能。透過辦理幼兒園的聯合參訪，家長與幼童都能學習到預防災害的正確觀念，「做對了，才能安全逃離現場」， 自我提升災害應變能力，並融入日常生活中。

▲台南市林美燕議員服務處與台南市及台南婦女聯合會，辦理6所幼兒園聯合參訪防災教育館，消防教育從小扎根。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，藉由此次的聯合參訪活動，讓幼童們也有機會親自體驗滅火器的使用和地震發生的應變措施，這些技能和知識提升了孩子們面對災害的認識，從而增強了面對災害時的應對能力，在危急時刻保護自己的安全。寒假即將到來，歡迎民眾至本館網站線上預約，進行一次美好的防火防災之旅。線上預約網址https://dper.tncfd.gov.tw/index.php?ln=zh_TW

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