男童幼兒園拔河遭繩勒脖　家長控「老師在滑手機」還要孩子說謊

▲桃園某幼兒園驚傳男童拔河課時，慘遭繩索勒脖。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市某幼稚園一名男童日前在拔河時不慎跌倒，遭繩索勒頸留下明顯傷痕，家長指控老師不僅疏於照顧，還教孩子如果爸媽問起要回「自己跌倒的」。桃園市政府教育局表示，接獲反映後今天已入園查察，並提報教保相關人員違法事件認定委員會審議，如違反教保服務人員條例，將對幼兒園及行為人分別裁處6千元至6萬元或6萬元至60萬元罰鍰。

有民眾貼文line群組，指稱其兒子1日在桃園某幼稚園上學時發生「勒脖事件」，當時老師只說一點點小破皮，實際上卻是那麼深那麼大條的勒痕，家長質疑老師眼睜睜看著小朋友玩危險拔河遊戲，竟回說：「我教過他們」，而且發生繩索勒脖當下，小朋友看到老師在看手機，還是同學發現她兒子不能呼吸時，連忙叫放開繩子，老師這才回過神發現異狀。

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雖然老師當下有向男童媽媽道歉賠不是，並表示是自己太放心讓幼兒自己玩拔河，但令她生氣的是老師還教小朋友說謊，如果被爸爸、媽媽問起，要回答是自己跌倒的，簡直是教孩子說謊。

▲勒痕十分明顯，老師卻說是小破皮。（圖／民眾提供）

有關於幼兒園老師疑似涉及疏忽照顧案，桃園教育局回應，經初步瞭解，當日該名幼生與其他幼兒正在進行拔河遊戲，過程中不慎跌倒，致脖頸擦挫傷，該園老師即協助幼兒冰敷及用藥。今上午教育局人員接獲反映後即已入園進一步查察。

本案老師疑似涉及疏忽照顧部分，將納入教保相關人員違法事件審查小組會議討論並提報教保相關人員違法事件認定委員會審議，如經查違反教保服務人員條例第33條規定屬實，則視其情節輕重裁處幼兒園及行為人新臺幣6千元至6萬元或6萬元至60萬元罰鍰。同時已請該園檢討改善與督導該園加強教職員相關專業知能，後續亦將派員輔導與加強不定期稽查；並將協助安排專業輔導人員對該生進行心理輔導，亦持續追蹤該園改善及幼兒輔導情形。

▲民眾貼文line群組指稱兒子在桃園某幼稚園上學時發生「勒脖事件」。