精實演練讓安全更有保障　南消四大辦大樓強化防災自主搶救演練

▲台南市消防局第四大隊辦理辦公大樓及地下室汽車火警搶模擬演練，以熟悉類似建物搶救動線，加強訓練消防人員出勤搶救應變及迅速掌握現場狀況能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時序進入冬季，天乾物燥，常常是火災發生頻繁的季節，台南市消防局第四大隊特選轄區曾發生火災之集合住宅大樓辦理搶救模擬演練，以熟悉類似建物搶救動線，同時加強訓練消防人員出勤搶救應變及迅速掌握現場狀況能力。

演練項目包含初期指揮狀況判斷、高樓搶救指揮架構、民眾搜救及疏散、滅火攻擊及通風排煙等，本次演練特別假定大樓地下室汽車發生火警，因屬密閉空間，大量濃煙不易排出，因此演練重點除了滅火及搜救外，如何排出高溫濃煙也是訓練重點。

現代建築因內部裝修及家具使用的材質多為高分子聚合物，一旦發生火警就會快速分解產生高溫有毒濃煙，加上現代大樓高度常超過一般消防雲梯車的上限（約12層樓），因此高層建築的救災必須有賴大樓自身的防火避難設施及消防設備，例如火警自動警報設備、自動滅火設備、排煙設備等等，且因大樓住戶眾多，火災發生時具有正確的安全逃生觀念就十分重要，本次透過消防隊的演練也順便對大樓住戶進行了正確逃生觀念的宣導。

第四大隊大隊長蔡國保指出，熱煙每秒上升速度約3-5公尺，往上避難逃生將使自己暴露在高溫濃煙中，所以火場逃生原則必須往下逃生，如果不能往下避難，則應該選擇回到安全居室關門求生，火場逃生避難時，請一定要謹記隨手關門的觀念。

消防局長李明峯亦指出，火災傷亡往往發生在夜間民眾處於疲憊鬆懈狀況時，警覺度及靈敏性較為薄弱，除持續宣導場所管理權人應維護火警警報設備等消防設備的正常運作，也希望建立民眾居家生活或涉足娛樂場所時的避難疏散知能，掌握報案，濃煙關門避難要訣，多一分謹慎，少一分損失，避免憾事發生。