公司辦交換禮物「金額訂300元」！　過來人搖頭曝慘痛經歷

▲許多人喜愛在聖誕節舉辦交換禮物活動。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者陳怡靜／綜合報導

聖誕節將至，許多人熱愛玩交換禮物，不過要送什麼品項才不容易踩雷，總是令人傷透腦筋。一名網友透露，公司舉辦聖誕交換禮物，強制每個人都必須參與，金額設定在300元左右，不過公司成員包含中年男子和年輕妹子，讓他相當困擾，「想買又雷又不會被黑掉的禮物」。貼文一出，引發眾人熱議。

原PO在PTT表示，公司強制每個人要參與交換禮物活動，金額為300元左右，不過同事年齡分布相當廣，有中年男子和年輕女生，「很難選方向捏，送衛生棉感覺會阿北被靠北，送生髮水會被年輕女生靠北，有沒有八卦？」

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貼文曝光後，眾人議論紛紛，「杯子，爛禮物排名第一吧」、「買馬克杯，然後自己在買一個對杯」、「馬克杯，尤其里長或土地公廟發的那種最好」、「鋼鐵香蕉」、「鋼鐵香蕉，送禮自用兩相宜」、「股東會紀念品」、「猛男月曆」、「小七商品卡實用啦」。

不過也有許多過來人直言，公司辦交換禮物實在浪費時間，「公司福委會肯定認為自己創造了有意義的活動=有在做事情。而我們這群男生99趴只會覺得，這活動佔用到我的寶貴時間了」、「我也討厭這種無聊的辦公室文化」、「抽過主管的垃圾滑鼠，難用的要死直接丟了」、「我前公司看過真的有人送無意義的垃圾，我這輩子是不可能參加這種活動了」。

▲網友熱議交換禮物網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室）



據《Social Lab社群實驗室》統計，最具人氣的交換禮物排行榜前5名依序為：香氛、食物、香水、蠟燭及護手霜；地雷禮物前5則是：馬克杯、衛生紙、衣物、玩偶和面膜。其中馬克杯更是多次被網友公認最不想收到禮物，雖然實用不過實在太容易收到，也不好收納。