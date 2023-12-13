跑快速道路見「這開法」他嚇傻！網勸：主戰場％數不夠別去

▲一名網友因出差最近經常跑快速道路，卻被上面大型車的車速嚇傻。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

根據規定行駛國道高速公路需支付通行費，因此不少駕駛會選擇改走快速道路。一名網友近日就發文分享，他因為工作出差關係，最近經常跑快速道路往返各地，上路後卻愈開愈覺得可怕，他也點名台61線，透露上面很多大型車車速超快，對此不少內行人提醒原PO「快速道路很多學長」、「%數不夠別去」。

該名網友在PTT以「快速道路是不是比國道還可怕」為題發文，表示他因為出差關係近期需經常開快速道路，原本覺得不用紀錄里程及ETC金額很方便，沒想實際開上去後才發現「跑起來超可怕」，尤其是行經台61線時，「那些大車真的是橫衝直撞，上一秒還看他離你超遠，下一秒他就貼著你的屁股」。

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原PO強調自己當時時速120，沒有車速過慢問題，但大車仍離車尾非常近，且內側外側車道無一倖免，這樣的開法讓他當場嚇傻，不禁好奇詢問其他網友「我寧願里程紀錄麻煩一點，快速道路是不是比國道還可怕？」

貼文一出引起熱烈討論，不少網友直言「61就是給學長跑的啊，靠近港口和工業區」、「快速道路很多學長」、「你可以連署裝區間測速啊」、「到處都是超速，速限形同虛設」、「珍惜生命，遠離台61」、「超載超速的學長聚集道路」、「西濱才是主戰場」、「西濱就是無差別大亂鬥，%數不夠別去」。

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