　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
網搜 網搜焦點

讚嘆「超商1物」太好用　他求問哪買？內行點頭：這台很猛

▲▼便利商店,結帳,排隊,購物。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有網友發文讚嘆「超商1物」超好用，甚至讓他想搬一台回家，「我家這邊超商微波爐，吞吐量有夠大，更別說那種自助式的」，而且他看使用者就算用力甩門也沒關係，感覺超堅固。就有人也直呼，「想知道+1！」不過，更多網友紛紛打趣吐槽，「家裡10幾口，餐餐吃微波食品再買」、「你家要營業？」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「超商的微波爐哪裡買？」文中直讚，「我家這邊超商微波爐，吞吐量有夠大，更別說那種自助式的。而且我看店員都超用力甩門，感覺還是超堅固」，忍不住心動，「如果買一台回來，應該可以戰個20年吧？有沒有八卦？」

貼文吸引同好直呼「想知道」，留言處就有人給出解答，指出美式賣場的官網就有在賣，該款是商用微波爐，容量是18公升，電壓要用220V，價格為3萬2599元。另外，也有網友補充，「按鍵、時間、火力都可以自己設定」，還有人讚，「這台很猛，220V大瓦，按鍵也可以改預設值。」

不過，更多人紛紛打趣吐槽，「三萬多沒用個二十年還真的回不了本」、「微波爐買大的幹嘛？烤箱買大的還差不多」、「家裡的買這種幹嘛……」、「2000塊的就用超過10年了」、「你是會照三餐在用微波爐哦？」「買普通的就夠用了吧」、「開餐廳才需要吧！」

★★★ETtoday學習雲來了！輸入折扣碼「QQQ」去上課★★★

►拿捏曖昧節奏　來學條通女王的「撩心術」！

►想當百萬直播主？學化妝？創作音樂？用手機拍美照？手刀去選課！

也別錯過有趣的Podcast啦！

►來聽《地產詹哥老實說》聊房子吧！

►讓《尚恩帶你上車》陪你聊車

ET快訊
快訊／SBL老將遭偷數萬元反被離隊？　台銀發聲了
逆子縱火「燒死3至親」！年紀最小僅4歲　檢方8罪名起訴他
「天王級千萬邁巴赫」現身台中！周杰倫也有一台
周海媚「頂級富人區」擁破4億豪宅！　遺產媽媽繼承
快訊／高雄魚塭驚見浮屍　30多歲女死因不明
快訊／靜宜男大生陳屍宿舍門口
周海媚病歷「醫院認外流」　後果嚴重
1710萬法拉利自撞！駕駛心痛站車旁　車廠搖頭：維修費破20

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 網搜最新 全站最新

讚嘆「超商1物」太好用　他求問哪買？內行點頭：這台很猛

周海媚的周芷若有多強？「1細節」全場跪了：黑化只靠眼神

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

讚嘆「超商1物」太好用　他求問哪買？內行點頭：這台很猛

周海媚的周芷若有多強？「1細節」全場跪了：黑化只靠眼神

快訊／SBL老將遭偷數萬元反被離隊？　台銀澄清：與事實不符

屏東太平洋百貨加入反賄選宣導重要據點　屏檢檢察長陳盈錦致謝

亞洲展覽會議協會聯盟　頒獎表揚我展覽公會及前理事長葉明水

刑事局出身「專辦大案」　北檢主任檢察官高一書獲頒傑出貢獻獎

黃云歆從《鬧著玩》消失　認「8月是小畢旅」揭原因：抱歉沒先說

澳巨乳妻「邀16女榨乾人夫」　自曝性事秘訣：我比老公更享受

快訊／NovavaxXBB疫苗最快1月中開打！月底到貨「輸入46萬劑」

108課綱又掀爭議　柯文哲主張課綱要改：不贊成去中化

工大歐爸來了！　河錫辰1／20訪台辦見面會「號召台粉智力對決」

超過20攤位！晶華「中山線形公園」舉辦聖誕市集　首度販售二手餐具

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

網搜熱門新聞

周海媚的周芷若有多強？1細節全跪了

「超商1物」太好用！他喊想要：感覺超堅固

來台36年了　「山崎麵包厲害在哪？」爆熱議

長腿妹街頭不雅照瘋傳　竟是正妹網紅

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

鄉民熱議「誰是日本熟女第一名」

全家學霸！柯文哲一家五口都讀台大

帥氣空少自殺　背後原因超辛酸

Yumi被裸照打臉　鄉民女神：蕾神之鎚砸臉

變態男轉運站偷窺！服務員：自己去報警

LINE「用本名、本尊照」他不解　眾人點頭

在中國寫繁體字會怎樣」？過來人揭實況

男女貓纜親密交疊　他怒：當摩鐵

每天「自摸」的松下紗榮子祕密大公開

更多熱門

相關新聞

周海媚的周芷若有多強？1細節全跪了

周海媚的周芷若有多強？1細節全跪了

藝人周海媚11日因搶救無效離世，享年57歲。過去她曾演出1994年版本的《倚天屠龍記》，被封為「最美周芷若」。就有網友列出歷代周芷若，發現唯獨周海媚版本沒有畫濃妝、換成深色服裝，來表現角色黑化後的狀態。話題引來眾人狂讚，直呼周海媚版本的周芷若真的強，「她一瞪就夠了，殺氣十足。」

最愛周海媚演的哪個角色？粉絲再推4個

最愛周海媚演的哪個角色？粉絲再推4個

根本住美食街！他喊羨慕「北市這區」居民

根本住美食街！他喊羨慕「北市這區」居民

今年最強陸劇是哪部？網推爆它：像被撫慰過

今年最強陸劇是哪部？網推爆它：像被撫慰過

網罵8千住小房吃清粥小菜　清境農場駁斥

網罵8千住小房吃清粥小菜　清境農場駁斥

關鍵字：

超商電器微波爐商用PTT

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

即／新北20分鐘2墜樓！國中女+70歲嬤雙亡

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面