讚嘆「超商1物」太好用　他求問哪買？內行點頭：這台很猛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有網友發文讚嘆「超商1物」超好用，甚至讓他想搬一台回家，「我家這邊超商微波爐，吞吐量有夠大，更別說那種自助式的」，而且他看使用者就算用力甩門也沒關係，感覺超堅固。就有人也直呼，「想知道+1！」不過，更多網友紛紛打趣吐槽，「家裡10幾口，餐餐吃微波食品再買」、「你家要營業？」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「超商的微波爐哪裡買？」文中直讚，「我家這邊超商微波爐，吞吐量有夠大，更別說那種自助式的。而且我看店員都超用力甩門，感覺還是超堅固」，忍不住心動，「如果買一台回來，應該可以戰個20年吧？有沒有八卦？」

貼文吸引同好直呼「想知道」，留言處就有人給出解答，指出美式賣場的官網就有在賣，該款是商用微波爐，容量是18公升，電壓要用220V，價格為3萬2599元。另外，也有網友補充，「按鍵、時間、火力都可以自己設定」，還有人讚，「這台很猛，220V大瓦，按鍵也可以改預設值。」

不過，更多人紛紛打趣吐槽，「三萬多沒用個二十年還真的回不了本」、「微波爐買大的幹嘛？烤箱買大的還差不多」、「家裡的買這種幹嘛……」、「2000塊的就用超過10年了」、「你是會照三餐在用微波爐哦？」「買普通的就夠用了吧」、「開餐廳才需要吧！」