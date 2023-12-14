雲林基督教醫院「聖誕愛心破百義賣」　關懷社區弱勢患者與獨老

▲雲林基督教醫院在聖誕節前夕舉辦環境聖誕佈置比賽，雲基醫護人員在每層樓佈置成聖經故事等洋溢歡樂氣氛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

即將迎來溫馨耶誕節，雲林基督教醫院在聖誕節前，為了讓出入醫院民眾感受耶誕溫馨、歡樂的氣氛，特地舉辦單位環境聖誕佈置比賽，雲基醫護人員在每層樓佈置成聖經故事等洋溢歡樂氣氛，吸引許多患者與家屬駐足用心觀看，耶穌帶來平安喜樂為聖誕節更添意義。

▲雲基醫院社工室今日起舉辦為期一週「聖誕愛心破百義賣活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林基督教醫院指出，聖誕節慶期間，雲林基督教醫院為了幫助更多弱勢、處於社會邊緣的家庭、獨居老人，需要社會善心人士慷慨解囊、拋磚引玉，讓愛心捐款帳戶的社會資源更豐富，因此雲基醫院社工室今（14）日起舉辦為期一週「聖誕愛心破百義賣活動」，不但可以協助一些家庭弱勢的患者及獨居老人，還能給大家做愛心的管道，歡迎大家一起來響應這次的義賣活動。

雲基院長鄭清源表示，聖誕佳節期間辦理義賣活動，商品全部由雲基同工自由捐贈，捐贈之義賣商品皆為八成新以上，外觀都十分漂亮且使用無虞，還有同工家屬製作了許多手工飾品，表示對活動的支持，希望大家一起響應，充分表現出願意做善事的那一份心以及對於社會愛的表現，讓耶穌降生帶來平安喜樂、充滿恩典溫情更具有意義。

▲雲基醫院社工室今日起舉辦為期一週「聖誕愛心破百義賣活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

