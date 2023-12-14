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「太陽餅vs.奶油酥餅」傻傻分不清！　內行人揭關鍵2差別

▲▼太陽餅。（圖／記者李忠憲攝）

▲太陽餅是台中名產之一。（圖／資料照）

記者陳怡靜／綜合報導

台灣每個縣市都有各自的特色小吃和名產，台中就以太陽餅和奶油酥餅聞名。一名網友表示，這周剛好到台中出差，老闆托他幫忙買太陽餅，買回去後對方看了一眼便說：「這不是太陽餅」，讓他相當困惑，「上網一查才發現這兩位真的不是同一位。」貼文曝光後，釣出許多有同樣疑惑的網友。

「我真的以為太陽餅跟奶油酥餅是同一個東西，就是奶油酥餅aka太陽餅這樣的感覺。」原PO在PTT WomenTalk板表示，這周到台中出差，老闆交代他幫忙買太陽餅，於是在休息站看到「太陽酥餅」就立刻購入。怎料拿給老闆時對方竟脫口「這不是太陽餅」，上網查詢後才發現兩者不同，「分得清楚奶油酥餅跟太陽餅的差別嗎？」

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貼文曝光後，隨即引發熱議，「分不出來 ，反正好吃就好」、「不用分，反正吃法都是把外層全丟掉」、「這問題相當有建設性，我也一直有這疑問，我覺得奶油酥餅的麥芽糖比較薄一點，太陽餅比較厚」、「吃這食物很麻煩掉滿地都是」、「奶油酥餅比較好吃，太陽餅吃幾口就會很膩，除非配茶，不然太甜了」。

不過也有不少懂吃內行人分析，「奶油酥餅最薄，老婆餅上面會戳洞然後有刷蛋液，太陽餅就介於中間吧」、「奶油酥餅糖比較低，太陽餅粉比較多」、「太陽餅餡料比較厚一點，皮的部份沒那麼會掉屑，我感覺口感比較濕潤」、「內餡不一樣，太陽餅是麥芽糖」、「覺得奶油酥餅比較硬」。

至於兩者該如何區分，太陽餅起源於台中神岡，內餡是麥芽糖，上層的餅皮厚、層次多，各層次間的空隙較小，比奶油酥餅來得更紮實；奶油酥餅原是大甲傳統喜餅之一，體積也較太陽餅來得大，近年來為了方便食用，有改良成與太陽餅相近的較小尺寸。餅皮酥而易碎，下層厚而緊實，上層則會膨脹、形成空氣感的層次。使用奶油製成，無豬油，口味也較太陽餅更甜。

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