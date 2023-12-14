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經濟學人：蕭美琴是台灣戰貓　贏得國際友人支持

▲▼經濟學人雜誌（The Economist）本（14）日刊登民進黨副總統候選人蕭美琴的專訪及人物特寫。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲副總統候選人蕭美琴。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

《經濟學人》雜誌（The Economist）今（14）日刊登民進黨副總統候選人蕭美琴的專訪及人物特寫，以「蕭美琴是台灣的戰貓」為標題介紹她的豐富經歷、穩健領導性格，其中除了敘述她與地方政治的濃厚連結，也強調她擔任駐美代表期間的「戰貓」作風贏得許多美方友人的支持。

在形容「戰貓」作風時，蕭美琴向《經濟學人》表示，貓除了可愛、敏捷、靈活之外，也能在複雜的地方取得平衡，而即便腳步輕柔，仍然能找出最好的防衛位置。而蕭美琴強調，貓也具有獨立性格，「無法強迫他們做出不想做的事情」。對此，《經濟學人》表示蕭美琴在美國任職時，此作風贏得許多美方朋友的支持。

有關蕭美琴的工作歷練，《經濟學人》敘述，蕭大使過往擔任民進黨國際部主任，也曾經擔任民進黨兩位總統的外交顧問，此外她也在花蓮耕耘十年時間，尤其她在花蓮贏得在地農民的信任，也成功獲選為深藍選區花蓮的立法委員。

在兩岸事務上，《經濟學人》評論蕭美琴提名為副總統候選人重申了賴清德候選人維持現狀的立場，也提到過往民進黨政府為避免不必要的挑釁，但同時維護台灣主權及兩岸和平。對此蕭美琴向《經濟學人》表示，這是維護台灣地位的最務實辦法，不但符合多數台灣民意期待，也促使台灣獲得更多國際友人及盟友的支持。

而《經濟學人》最後提到，蕭美琴承諾的就是持續性，包括若賴清德當選總統，台灣將持續建立與國際盟友的夥伴關係並強化國防嚇阻力，並引述蕭美琴表示，台灣就像貓一樣，我們可以溫暖可愛，但不要招惹我們。

《經濟學人》將蕭美琴的訪問刊登於Banyan專欄，該專欄也曾專訪時任日本首相安倍晉三及多位亞洲政府領袖。這是蕭美琴獲副總統提名後首次接受外媒專訪，訪問間蕭美琴除了闡述「戰貓外交」的哲學，也針對台灣的國際處境、台美關係、國防安全及國內政治議題提出答覆，向經濟學人強調未來民進黨執政將帶來穩健、負責任且努力解決問題的核心立場。

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