賴清德被控「曾助姦殺犯索國賠」反喊告　國民黨團：哪句是誹謗？

▲林為洲、林國春出席國民黨團14日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

臉書粉專「不禮貌鄉民團」前天PO文，提及民進黨總統候選人賴清德曾助姦殺犯開記者會討國賠，但遭賴競總反指惡意指控，並揚言提告。對此，國民黨立法院黨團今（14日）聲援該粉專，出席藍委林為洲反問賴清德，該粉專哪一句話是誹謗？林為洲也提及粉專「Lin bay好油」版主林裕紘事件，民進黨在曾要求聲援林裕紘的人道歉，因此他也要求賴，應道歉當年不該幫殺人兇手開記者會。

不禮貌鄉民團12日表示，2008年新北市2位國二女學生因交友不慎，被19歲徐男和14歲許男誘騙，其中一人慘遭「OO」（指性侵），兩人完事後將其「OO」（指殺害），身體被拋棄在偏僻畸零地，再用木板遮掩，後來警方找到時已腐爛，而另外一位女學生原難逃一死，但因許男認識她，幫她說話才留下活口。

不禮貌鄉民團說，一個月後，許男與徐男偷開家中汽車外出，結果遇到警察，兩人做賊心虛不願接受臨檢，開車撞警逃逸；警察當下開槍嚇阻，結果流彈打中許男，造成許男癱瘓，事後許男家人找上新北市三位民代，聯合開記者會控訴警察用槍不當，要求國賠，其中一個民代全名是賴清德。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，匿名粉專利用兩案時間差製造資訊落差，消費人倫悲劇來進行政治攻防，是非常低劣的手段。郭雅慧也說，針對這樣惡意的指控，過去曾經提告，這次也不姑息。

國民黨立法院黨團今天舉辦「粉專轉述報導就被告 賴清德真的好大？」記者會，林為洲與新北市議員林國春出席。林為洲表示，聲援不禮貌鄉民團，要幫基層員警加油打氣。林為洲提及「Lin bay好油」版主林裕紘事件，指林裕紘說自己被恐嚇時，很多人幫忙聲援，結果事後被發現造假，民進黨就要求每個人道歉。

林為洲說，賴清德聲援殺人兇手，要不要道歉？沒有道歉反而來告人，粉專哪一句是誹謗？也沒有說賴清德幫忙要求國賠，有什麼好告的？但賴幫忙開記者會事實，應道歉當年不該幫兩個殺人兇手開記者會。

林國春則譴責賴清德打擊基層員警士氣，用立委職權開記者會，難道不是施壓警察？這件事太多警察心理非常不服氣，既然該案已偵破，賴應該去慰問、關心警方，表達歉意，私下表達也可以，相信很多警察可以體諒。