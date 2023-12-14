控蕭美琴與戰爭白手套密會　徐巧芯疑：符合國防部行動綱領？

▲國民黨台北市立委候選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧今14日召開「蕭美琴密會戰爭白手套，賴清德知道嗎？」記者會。（圖／國民黨提供，下同）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市立委候選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧今日召開「蕭美琴密會戰爭白手套，賴清德知道嗎？」記者會，指控民進黨副總統候選人蕭美琴密會「美國精神」（Spirits of America，SOA）創辦人 Jim Hake，而該組織的操作模式是會提前進入戰爭高風險地區，介入當地政府國防政策，建立民兵並主張「台灣若干年內恐面臨中國大陸武力犯台危機」，因此他們質疑「台灣現在沒有戰爭，為何要到台灣來發展？符合我國國防部現在的行動綱領？」

徐巧芯表示，過去政府都說兩岸很和平、不會有戰爭，但真相卻非如此，2022年8月9日下午，時任駐美代表蕭美琴在雙橡園會晤SOA創辦人Jim Hake及國際營運長Wayne Zinn，主題是SOA組織在烏克蘭的工作，以及如何擴大在台運作。Jim Hake向蕭美琴介紹，SOA是美國在911事件之後創立的組織，是配合美軍及外交人員在伊拉克、阿富汗、敘利亞，及烏克蘭等國，支援當地民間組織教育訓練，軍用醫療設備及緊急通訊與宣傳，但台灣現在沒有戰爭，為何要到台灣來發展？

徐巧芯指出，SOA操作模式是提前進入戰爭高風險地區，介入當地政府國防政策，建立民兵或類似團體。在台灣，SOA從2023年7月起，與「壯闊台灣」 、「沃草」合作，陸續發布「積極行動指南」、「升級版全民防衛手冊」，宣稱開啟台灣全民防衛新篇章，質疑「難道主張要打巷戰、國土防衛要到最後一兵一卒，符合我國國防部現在的行動綱領？」

對此，張斯綱也提出五大問題，質疑蕭美琴引進SOA，賴清德是否知情？民進黨是否認同台灣將面臨大陸武力犯台危機？民進黨敢保證「今日烏克蘭，明日台灣」不會發生嗎？蕭美琴是否讓對方知道台灣是安全的？還是其實蕭美琴也認同SOA的說法，認為兩岸之間已經緊張到隨時可能開戰？

而游淑慧則痛批，希望政府不要為了選舉、不要為了粉飾太平而欺騙，全民寧可知道情況後做好準備，不是只有民進黨少數人做好準備，如果台灣已經有戰爭的危險，希望所有正副總統候選人乃至現任的執政者要老實說，不要只有這些權貴或民進黨高層知道。