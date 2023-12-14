蔬果農殘檢驗站評比！　花蓮4家獲特優級以上殊榮...花蔬11連覇

▲▼蔬果農藥殘留生化檢驗站工作考核，花蓮縣2家獲評極特優，另2家獲評特優。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農業部農業試驗所日前公布評比今年度全國263站蔬果農藥殘留生化檢驗站工作考核，花蓮縣4家蔬果農藥殘留生化檢驗站榮獲佳績。「花蓮市農會」及「花蓮縣蔬菜運銷合作社」獲評「極特優」；而「吉安鄉農會」及「光豐地區農會」獲得「特優」。

花蓮縣長徐榛蔚表示，民眾的飲食安全是花蓮縣首重的工作，花蓮縣政府透過食安五環進行跨局處與機關單位的合作，落實各項工作計畫為民眾飲食把關，責無旁貸。徐榛蔚說，蔬果農藥殘留生化檢驗是蔬果上市前為消費者把關的第一道預防性、重要性措施。本縣為建構農作物安全生產鏈，保障民眾食的安全，多年以來，縣政府協同設有蔬果農藥殘留生化檢驗站之鄉鎮公所、農會及蔬菜運銷合作社共同努力，已建立農作物上市前預先採樣送驗的機制，感謝縣內農友用心耕種，以及各農會、蔬菜運銷合作社共同把關食材安全之辛勞，榮獲中央評比特優級以上殊榮，更是具有一定程度的肯定性與鼓勵性。

花蓮縣蔬菜運銷合作社（花蔬）已榮獲「極特優」11年連霸殊榮，做為花蓮縣農產品批發市場的重要一環，強制要求社員進入該市場拍賣議價的蔬果產品進行檢驗，對於不合格農產品，處以扣留、銷毀等措施。今年1至9月計檢驗3萬4773件蔬果，為食品安全盡一份重大責任。花蔬除了生化檢驗站外，還設置拉曼光譜農藥殘留快檢系統，內建超過230種多重農藥殘留的標準品圖譜資料庫，可以輔助加強生化檢驗法之檢驗量能，縮短檢測時間，更強化農產品源頭安全管理的供應模式。

花蓮市農會生鮮物流中心主要供應農產品予縣內設有超級市場之農會，在農產品出貨前均先經過檢驗，檢驗不合格之產品均予以銷毀，今年1至9月計檢驗7468件蔬果，其中已銷毀不合格農產品達約577公斤，有效杜絕檢驗不合格農產品流入市面。

吉安鄉農會主要輔導農民採收蔬果前先送檢，初篩不合格即不予採收，至田間蔬菜安全採收期後再送複驗，複驗合格後才會進行採收運銷，今年1至9月計檢驗2424件蔬果。此外，吉安鄉農會更進一步設置質譜快檢前處理站，與國立東華大學東臺灣農藥殘留與毒物檢驗中心合作，可檢驗200種農藥，每件樣品檢測時間平均約10分鐘，為兼具環保、快速且精準的農藥殘留檢驗技術，提供給農民在檢驗上多一種參考資訊及提升販售前農產品安全性。

光豐地區農會設置之檢驗站，接受轄區農友主動送驗及抽驗所屬超市之農產品，今年1至9月計檢驗484件蔬果，已逐漸建立農產品上市前預先採樣送驗的機制，共邀農友成為食安把關之共好伙伴關係。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，全國今年度蔬果農藥殘毒生化檢驗站工作考核，評比項目主要有全年檢驗件數（45分）、正本資料保存（7分）、報表繳交（6分）、報表填寫（6分）、操作情形（7分）、檢出情形含追蹤、複驗（7分）、試劑使用及保存（5分）、環境維護（3分）、儀器及相關設備使用維護（6分）、追蹤教育（5分）及參與殘毒會議、配合度、協助資訊蒐集回報等（4分）。上列評分結果分數在95分以上者獲列「極特優」；85分至94分者評為「特優」；75分至84分者則列為「優等」。