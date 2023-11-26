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水道博物館天然蔬果園　野生山苦瓜、山藥連毛毛蟲都吃得超肥大

▲台南山上水道博物館館方人員，最近又接連在園區內發現野生的山苦瓜及山藥。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上水道博物館館方人員，最近又接連在園區內發現野生的山苦瓜及山藥。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

過去被稱作山上人之天然蔬果園的台南山上水道博物館，除了廣為人知的白蓮霧、芒果、龍眼，以及在地人最熱衷採摘的雞肉絲菇、木耳等物產外，近日館方人員又接連在園區內發現野生的山苦瓜及山藥，豐富的物產也印證了在地人稱過去會入園採收食材的說法。

▲台南山上水道博物館館方人員，最近又接連在園區內發現野生的山苦瓜及山藥。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局長表示，由於過去原台南水道1922年落成後便負責提供台南市潔淨民生用水，一般人難以自由進出，加之1980年代後曾經荒廢一段時間，因此園區內的草木在這100年間幾乎是自由生長，雖然於2011年開始整修，2019年開館，除開放民眾自由參觀的密林區外，至今仍有保留多處原生綠林，不僅形成動、植物多樣的生態環境，園區每年也能都能從中找到新發現。

▲台南山上水道博物館館方人員，最近又接連在園區內發現野生的山苦瓜及山藥。（圖／記者林東良翻攝，下同）

館方表示，水道博物館因為與在地居民相處融洽，居民也因此經常分享過去與水道的生活連結，曾聽居民說，他們以前夏季的時候都不用買水果，因為水道裡面就有芒果、蓮霧跟龍眼，不同季節還有不同的野味可以採回去加菜，而且在地人都知道要在何時入園，在何處找何種野味。

▲台南山上水道博物館館方人員，最近又接連在園區內發現野生的山苦瓜及山藥。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南山上花園水道博物館面積廣達36公頃，大部分空間皆屬於於戶外自然綠林地，生態結構穩定，凡舉台灣葉鼻蝠、領角鴞、鳳頭蒼鷹、大冠鷲、螢火蟲、黃鸝等特殊、罕見的生物皆在園區內定居外，就連毛毛蟲在園區內也能大啖自助餐，生長成超級肥大。

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