績優公廁獎！中油「加油站類」獎項全包　池上「這」廁所最有特色

▲「112年績優公廁評比活動」台灣中油公司囊括「加油站類」績優公廁所有獎項，一共有9座加油站獲獎。（圖／台灣中油提供）

圖、文／台灣中油提供

由行政院環境部主辦的「112年績優公廁評比活動」今(8)日舉行頒獎典禮，台灣中油公司囊括「加油站類」績優公廁所有獎項，一共有9座加油站獲獎，其中位於台東知名觀光區的池上加油站，往來旅客眾多，提供高品質公廁環境，並結合當地特色景點和文化元素，同時獲頒「特色公廁獎」，展現台灣中油深耕公廁文化的成果。

人有三急，而內急絕對讓人無法忍耐！人生在外方便的公共廁所絕對是許多人解決內即良伴。環境部為提升台灣廁所環境舉辦績優公廁評比活動，依據列管公廁類別，北、中南區分區評選，透過資格審查及實地考評，依公廁管理、硬體設施及教育宣導等面向遴選出特優與特色公廁，為全國公廁樹立典範。而今年台灣中油有大埔站、埔心站、員山站、南庄站、南門橋站、彰化站、西拉雅站、長治站及池上站等9站獲頒績優公廁獎，囊括了「加油站類」所有獎項。其中池上站同時獲選「特色公廁獎」。

▲台灣中油池上站同時獲選「特色公廁獎」。（圖／台灣中油提供）

台灣中油表示，此次獲獎的加油站除具優質的維護管理及設備環境，亦融入在地特色，展示當地文化，其中池上站設有地方景點壁掛，並利用資源回收物做為藝術裝飾，南門橋站以鹹菜桶設計公廁水塔，長治站以客家鼓風車造型為主題，建築結合客家文化，而大埔站利用廢棄油槽作為雨水回收設備，回收水經過濾後用於公廁沖水及澆花，達到水資源永續利用之目的。

台灣中油多年來推動公廁文化，已獲各種獎項肯定，但仍持續針對硬體設備及環境翻新改善，提升環境綠美化，打造「通風、明亮、舒適」的公廁；同時響應聯合國世界廁所日舉辦「來中油 好方便」活動，由上到下深化全員參與，將公廁文化推行到全台各地加油站。未來也將持續維繫公廁環境品質，竭力提供民眾潔淨、舒適友善的如廁空間。