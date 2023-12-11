半夜站路中撿茄子！騎士遭撞飛「爆頭慘死」　肇事男賠錢免囚

記者黃資真／新北報導

新北三重區去年9月發生一起死亡車禍，56歲黎姓男子騎車行經集賢路、集英街口時，發現對向車道散落一箱茄子，在綠燈時下車撿拾，結果遭陳姓男子駕駛的轎車撞飛，頭顱破裂當場死亡。日前判決出爐，考量黎男違規闖入路中撿東西，且陳男已賠償完畢，依過失致死罪處6月，緩刑2年。

▲騎士下班返家路上，撿拾馬路上他人掉落的一箱茄子被撞死。（圖／資料照，下同）

此案發生在2022年9月23日凌晨2時許，59歲陳姓貨車司機行經集賢路、集英街口時，疑似未固定貨車後方貨物，造成一箱價約800元、20公斤的茄子從車子滾落到馬路上，但陳男沒發現開車離去。

沒過多久，56歲黎男剛從某果菜公司送完貨，騎車返家經過事發路段時，發現集賢路往五華街方向靠蘆洲側之行人穿越道散落茄子，遂停車步行前往撿拾，怎料下秒遭綠燈直行、正準備去上班的43歲陳男駕車撞上，黎男當場被撞飛2公尺遠，頭顱破裂、腦漿四溢，警方到場時黎男已明顯死亡。

檢方調查認為，雖黎男違規撿拾物品為車禍主因，但當時情況並非不能注意，陳男卻疏於注意，開車撞飛黎男致使身亡，依過失致死罪起訴。

▼男子在車道為綠燈時站在路中撿拾，結果隨即被直行車輛撞上。



法官審酌陳男為本件車禍肇事次因，並與死者家屬達成調解賠償完畢，且犯後坦承犯行，深具悔意，依過失致死罪處6月，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。