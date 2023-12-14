《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

▲《帝王條款》畫作。（圖／翻攝自臉書）

記者葉國吏／綜合報導

東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽特優獎，被網紅Cheap砲轟，這是在醜化台灣行人，Cheap也因此被炎上。對此國中生媽媽也透過科技專家許美華替小孩發聲。以下全文：

這是今天早上五點多收到的陌生訊息，是一個年輕媽媽：

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年輕媽媽：許小姐您好，冒昧打擾您，我是畫畫得獎孩子的媽媽，謝謝您聲援孩子及鼓勵孩子，我會將您的美意傳達給孩子知道，讓他知道很多人支持他的畫作，請他不要放棄對畫畫的熱忱，我這兩天真的煩惱到睡不著，害怕他因為網路言論被同學霸凌，真的倍感煎熬，希望這件事情可以快點過去，再次的感謝您。

我：好高興收到你的訊息。我們好多朋友都好擔心他。

年輕媽媽：謝謝您們，孩子很正向，反過來安慰我們。

我：大人都很難承受這樣的壓力，何況是一個國中生。孩子很正向，好棒！

年輕媽媽：我有把大家對他的關心及支持穿達給他知道，他也說不會放棄畫畫。

我：我可以把你的訊息跟大家說嗎？

年輕媽媽：可以。我真的非常感謝，在我們很無助的時候，您們願意聲援。

我：大家真的都很擔心小朋友啊⋯

年輕媽媽：可以告訴大家，我們有收到大家的關心及支持，很感謝。麻煩您了，再次感謝您❤️

（以上是原訊息對話照貼，我只把無知改成無助，網友提醒應該是媽媽筆誤，我也覺得，因此改動）