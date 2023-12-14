石明謹挺《帝王條款》　轟Cheap思想審查：符合你價值的人才能得獎

▲東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽特優獎，引發兩極論戰。（圖／翻攝自臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽特優獎，被網紅Cheap砲轟是醜化行人，甚至怒轟主辦單位「沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了」。對此，知名球評石明謹批評，無論價值觀本身是對是錯，預設符合你價值觀的人才可以得獎，這就是思想審查。

石明謹發文表示，其實事情很簡單，參加漫畫比賽，只要符合比賽條件，就可以得獎，因為比賽並沒有規定，一定要合乎某種道路交通安全規定才能得獎。他舉例，如果有學生參加鋼琴演奏比賽，難道會因為在會場外面違規穿越馬路，所以被剝奪得獎資格嗎？

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石明謹反問，一位參加漫畫比賽的學生，畫出你認為不正確的交通觀念，難道就應該被剝奪得獎機會？更何況少年參加的不是交通安全海報大賽、交通安全演講比賽，而是天馬行空的漫畫比賽，若有人畫了一隻豬在飛，結果一個科學家跳出來抨擊「豬根本不會飛！」、「你觀念錯誤！獎項不追回我跟你沒完沒了」，大家一定會覺得這個人有病。

石明謹批評Cheap，在不相干的領域，預設符合你價值觀的人才可以參加、得獎，無論這個價值觀本身是對的還是錯的，這就是「思想審查」，何況是宣稱只針對學校、主辦單位，「那就更恐怖了，你不是針對個案，而是整個團體都要符合你的看法，要求對所有人審查。」

▼貼文一出，引發網友正反論戰。（圖／翻攝自臉書／石明謹）