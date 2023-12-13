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轟《帝王條款》害國中生被罵翻？Cheap嘆：大人不要躲小朋友後面

▲《帝王條款》畫作。（圖／翻攝自臉書）

▲《帝王條款》畫作得到特優獎。（圖／翻攝自臉書）

記者閔文昱／綜合報導

東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽特優獎，被網紅Cheap砲轟，這是在醜化台灣行人。校方事後緊急刪除祝賀文道歉，孩子也因此心情低落，但此舉也讓不少人湧入Cheap粉專聲援學生。對此，Cheap也無奈回應，從頭到尾都是針對學校跟主辦單位，「這些大人不要躲在小朋友後面了」。

「真的太無奈了」，Cheap今（13日）在臉書發文表示，自己從頭到尾都是針對學校跟主辦單位，「現在是在亂帶什麼風向啊，說我欺負國中生？這些大人不要躲在小朋友後面了。」

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▲Cheap在臉書砲轟，強調非針對學生。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

▲Cheap日前在臉書砲轟該畫作，但強調非針對學生。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

Cheap指出，看Google評價就知道，東興國中上下學時段就標準行人地獄，家長亂停車，學生被迫走在馬路上，結果還要被酸行人皇帝，台灣行人真的好卑微，只因為極少數的白目行人，就曲解「帝王條款」，來預設行人會故意慢慢走，「難道那些冤死在行穿線上的行人，都是慢慢走的帝王？」

Cheap喊冤，他從一開始就強調，學生沒有錯，錯的是指導老師、學校和評審，因為台灣社會對交通還不夠重視，造成台灣的行人地獄、交通地獄，車輛與行人並不平等，所以停讓是法律規定、是義務，每個人下了車都是行人，「那些你覺得走得慢、耽誤到你時間的人，有可能是你的家人、你的朋友，或是未來的你，並不是故意慢悠悠的帝王。」

Cheap最後也感嘆，有時候真的覺得很累，人本交通在台灣真的好難，離我們好遠，但他話鋒一轉也強調，「如果廉價網紅的犧牲，喚醒大家對交通的重視，那沒關係。」

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