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《帝王條款》提醒世人　吳若權給學生一封信：兩極化是台灣日常

▲《帝王條款》畫作。（圖／翻攝自臉書）

▲東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽特優獎，引發網路兩極論戰。（圖／翻攝自臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽特優獎，被網紅Cheap砲轟是醜化行人。對此，作家吳若權勉勵學生，他明白畫作是針對少部分自以為是的行人，但所有人都生活在許多不同意見的環境，這是人生常態，當兩極化已成台灣日常，他也感謝畫作再次提醒世人「互相尊重」的重要性，期盼少年轉化負面意見，成就更好的自己。

吳若權表示，他能感受到這位學生此刻內心可能有的壓力，儘管他並非美術專家，但他還是被這幅作品強烈吸引，理解要傳達的理念是「彼此尊重」。他提到，自己經常要扶持老母親過馬路，遇到秒數較短的路口，心裡難免慌張，但基於彼此的善意和信任，他們總是能幸運地獲得駕駛們的體諒。

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基於上述這些經驗，吳若權說，他看到這幅作品不會對號入座，也不會誤以為畫中「帝王之姿」的表現方式是一種對行人的嘲諷，他充分明白，畫中暗喻的是少部分行人自以為是的傲慢態度，因為他不只一次看到好手好腳的人在過馬路時悠閒散步、滑手機，但根據交通事件紀錄，確實也有行人正常走路被撞倒。

吳若權指出，漫畫屬於藝術創作，每個人都有權利，依據自己的生活經驗與心理狀態做出不同角度的解讀，「誠如你這幅得獎畫作的精神，就是『互相尊重』」，這是台灣社會邁向開放多元過程中，最寶貴、也最值得珍惜的特質，所以他想真心謝謝這位學生，這幅畫觸發的正反兩極討論，再度提醒世人「互相尊重」的重要性

吳若權鼓勵學生，「你是一位很有創作能量的青少年，未來也可能是一位非常優秀傑出的藝術家。」不過，他也提醒少年，即便未來沒有走上創作之路，還是要知道「我們生活在許多不意見的環境，有人會像我一樣支持你、也可能有不理解的人會反對你。這是人生的常態，未來也是一樣。」

他指出，台灣大部分媒體習慣以對立衝突的意見，刺激收視率、點閱率。兩極化的意見表述，可能成為民眾學習模仿的溝通方式，甚至是一種日常，「我們第一時間所能做的，並不是堅持自己是對的、也不用指正別人是錯的，而是學著放下情緒，傾聽不同立場的意見，理解他們說的內容、辨識他們的動機，留下可以幫助自己成長的意見，讓所有的惡意成為過去。」

吳若權認為，學校在社群平台致歉，並不代表你有任何錯誤。「有時候，我們真誠地行禮如儀的道歉，既可以讓理性失控的人心裡好過一點，也默默展現自己的內涵與風度。」為此，他特別分享《謝謝你的指教》書中提到的一句話「我們生活在各界批評指教的汪洋大海之中」。

吳若權表示，書中有提到，無論得獎還是被批評，我們都無法控制他人最初給予的評量，但我們有能力控制自己對它的反應，「你給自己的第二次評分，會比別人給你的第一次評量更重要許多。」

儘管他明白，對一位還在成長的青少年來說，要控制自己對批評的反應絕不容易，畢竟連他年紀這麼大，也還在學習，但也正因為如此，他能感同身受，並共勉「轉化負面意見，成就更好的自己」。

吳若權建議，可以試著感謝批評你的人，畢竟能讓作品登上全台灣傳統媒體與自媒體版面，也是一次難得的經驗，「衷心希望可以繼續看到你的繪畫，也能看到你在創作中展現人性的幽默、與堅韌的勇氣。」

▼作家吳若權撰文勉勵學生，「轉化負面意見，成就更好的自己」。（圖／翻攝自臉書／吳若權）

▲▼作家吳若權。（圖／翻攝自臉書／吳若權）

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