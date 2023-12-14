挺國中生畫〈帝王條款〉！美女律師喊拍賣：第一拍十萬我出

▲〈帝王條款〉畫作得到特優獎。（圖／翻攝自臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前，東興國中學生以一幅〈帝王條款〉畫作，奪得全國美術比賽特優獎，被網紅Cheap砲轟是在醜化台灣行人，校方事後緊急刪除祝賀文道歉，孩子因此心情低落。不過，律師李怡貞就發文挺學生，「請學生把畫作拿出來拍賣，第一拍十萬我出」，大讚「勇於衝撞體制」的舉動大有可為。

李怡貞今（14）日在粉專「女人大律師李怡貞」指出，「東興國中學生的美術創作，還沒能進美術館參展就引起多方關注討論」，這件事更證明該名學生是「很有潛力的藝術家」。她認為學校不該道歉，而是尊重學生的自由創作以及多元的聲音。

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接著，李怡貞表態直誇，「請學生把畫作拿出來拍賣，第一拍十萬我出，勇於衝撞體制一律都大有可為。」並在留言處表示，「不要讓自己的狹隘扼殺一位潛力無窮的國中生。」還tag東興國中，「道歉文應該長這樣：『很抱歉本校無獨有偶的就培養了一個藝術天份優異的學生，小小畫作得獎就算了引起廣大熱議轟動，此等奇才可能無法再培育出第二位，本校實在抱歉。』」

另外，有網友好奇，「請問李律，該網紅這樣公開出征，甚至要求追回學生獎項，學生方面是否在法律上可以做任何主張呢？」李怡貞則點頭，「如果是惡意扭曲學生創作概念，帶起仇恨與分裂甚至霸凌，確實可能有需要訴諸法律的討論空間。」