獨／從北門升級成凱道！　柯文哲順利搶下「選前之夜」1／12凱道路權

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

距離選舉倒數31天，台北市路權於30天前開放申請，因此12月13日0時開放登記2024年1月12日「選前之夜」路權，藍綠白皆將目標放在象徵意義濃厚的凱達格蘭大道。據了解，柯營原先首選目標放在北門前的博愛路，但最終順利搶下凱達格蘭大道路權，柯文哲「選前之夜」場地大大升級。

民眾黨黨內人士透露，柯營已瞄準3至4個場地，其中包括最熱門的凱達格蘭大道，而最保守的地點則是柯文哲新莊競選總部前，但因該區並非市中心，交通較為不便，儘管緊鄰機捷卻仍要步行7至10分鐘，加上場地不算寬廣，所以為「最下策」，僅確定「開票之夜」會在新莊競總舉辦。

據了解，所謂3至4個場地，分別為凱道、北門前的博愛路，以及新北市新莊競總前的新莊區中華路三段226號，第4個地點則為煙霧彈，且首選目標其實是未被媒體揭露的北門廣場；而當13日0時開放申請路權時，民眾黨順利搶下凱道、博愛路路權，而稍早柯文哲團隊也討論出爐，確定將「選前之夜」場地定為凱道，「選前之夜」大大升級。

對此，柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱證實，有關於選前之夜我們的安排，其實當初在凱道跟北門都有做相關申請，的確我們現在申請到凱道路權，未來相關細節跟規劃會持續規劃中，有確定會一併公布。