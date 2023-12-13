綠營批大巨蛋「藍白一樣爛」　學者轟：綠才是最「爛」

▲台北大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北大巨蛋日前成為國民黨總統候選人侯友宜與民眾黨總統候選人柯文哲交鋒議題，民進黨總統候選人賴清德辦公室12日召開記者會，批評大巨蛋案代表藍白一樣爛。對此，世新大學傳播博士學程教授游梓翔13日痛批，現在大巨蛋剛落成，不會是完美的，有些缺點需要改善，但綠還是出一張嘴，繼續唱衰，要用到「爛」這個字，綠才是最「爛」。

游梓翔今日在臉書發文痛批，真佩服民進黨的臉皮厚度，有嘴說人，但要用到「爛」這個字，綠才是最「爛」。他指出，大巨蛋孵化過程中，藍白都有可被檢討，前總統馬英九與前台北市長郝龍斌執政期間，和遠雄的權益協商出現紛擾，柯文哲執政的前一大段，視大巨蛋為弊案造成延宕。

「不過，最終能有一顆這麼好的大巨蛋，藍白都有貢獻，但綠營呢？」游梓翔透露，除了前總統陳水扁最早選址松菸，看到的，就是綠出一張嘴，去年還「卡蛋」。他質疑，綠卡蛋的原因，難道不是為了不要讓柯文哲在接近選舉時剪綵，幫前衛福部長陳時中找勝選機會嗎？為選舉而卡蛋才過一年多，以為大家忘了嗎？而這個卡，賴清德也在執政團隊，不僅是主嫌也是幫凶。

游梓翔表示，現在大巨蛋剛落成，不會是完美的，有些缺點需要改善，但綠還是出一張嘴，繼續唱衰，有些批評過頭了。他舉例，日本外野手撞全壘打牆受傷，有日本選手說了句這不該發生的話，姚立明立刻「見獵心喜」，說這「滑天下之大稽」，但外野手因撞牆受傷在MLB偶有所聞，撞破、穿透、推倒、損傷全壘打牆的事件並不罕見，可以改進但不必為唱衰而刻意放大。

游梓翔開嗆，姚立明不必因為日本選手受傷「如獲至寶」，以為這和前新竹市長林智堅啟用的新竹棒球場，讓選手接球接到嚴重受傷，球在場內到處不規則彈跳是一樣的事情嗎？又爛又不專業，罵藍又罵白，其實罵到了自己。