從台北揭「侯康配」困境　蔡正元坦言：蔣萬安57萬票全拿還不夠

▲蔡正元分析侯康配困境。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選選情逐漸白熱化，目前以民進黨「賴蕭配」領先，國民黨「侯康配」緊追在後。對此，前立委蔡正元分析，侯康配已經把泛藍選票都找回來了，但仍不足以當選；以台北市來看，如果只拿到去年市長選舉中，蔣萬安贏的57萬票絕對不夠，因為侯康配在北部領先幅度都不大、中彰投小輸，但在雲嘉南卻大輸20%以上。

蔡正元在節目《廣角智庫》中指出，國民黨總統候選人侯友宜對年輕人沒什麼吸引力，副手趙少康加分很多，把深藍的選票找回來，但也都是年長選票，且無法否認侯康配是總統候選人三組中年齡最高的，對年輕人吸引力最低是無法改變的事實。

此外，蔡正元直言，國民黨從民眾黨總統候選人柯文哲那把泛藍選票找回來，但光靠泛藍不足以當選。他舉例，像前高雄市長韓國瑜那樣有魅力的人，當初選票數也比國民黨區域立委得票數少9萬票，這就是國民黨現在的困境，「一個正常、好的候選人，得票數會比黨還要多」，例如選市長的票數總該比立委多、選總統的票數總該比市長多。

蔡正元舉出，以台北市長選舉來看，2014年連勝文創下61萬票，後來丁守中58萬票，再來蔣萬安57萬票，他分析，在三腳督的情況下，侯康配在台北市如果只拿57萬票一定落選，不夠去補其他地區少的票，北北基跟桃竹苗差距沒拉開，雲嘉南還輸到20％以上，這是侯康配跟國民黨共同的問題。