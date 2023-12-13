賴清德競總：包庇毒窟、向統派靠攏　是侯友宜政治價值？

▲侯友宜12月初與鍾東錦、邱鎮軍同台合影。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍遭踢爆與統促黨主席張安樂關係匪淺，過去更是爆發多起竊盜、搶奪、賭博以及毒品交易案的電子遊藝場大房東，民進黨總統候選人賴清德競總發言人陳世凱今（13）質疑，自詡為警察市長、口口聲聲說要除暴除黑的國民黨總統候選人侯友宜，轉頭卻不假思索與「毒窟電子遊藝場大房東」站在一起，牽手高喊凍蒜，直接狠狠打臉自己，難道不覺得尷尬嗎？

陳世凱表示，該名立委候選人過去購入位於苗栗市區的住商大樓，其大樓內開設的電子遊藝場，在他持有該大樓、擔任遊藝場房東期間，屢屢爆出多起竊盜、贓物、搶奪、賭博案，甚至有超過30起毒品交易案，惡跡斑斑、荒唐至極，成為當地最大治安漏洞。

陳世凱指出，2018年，該名立委候選人以國民黨籍身份競選苗栗市長，上任後更加肆無忌憚，持續放任電子遊藝場歪風，面對當地民眾多次檢舉該棟大樓違建已涉及公安，依規定須立即報拆，置若罔聞，一意孤行護航自己的毒窟違建案。

陳世凱強調，該名立委候選人持有的建物是當地最嚴重的治安熱點，附近鄰居不堪其擾，地方居民都略有所聞，國民黨過去延攬他加入，協助競選苗栗市長，如今提名他成為區域立委候選人，侯友宜更多次為他站台，緊牽著彼此雙手高喊「凍蒜」，一路扶植栽培。

陳世凱質疑，侯友宜身為國民黨總統候選人，卻為選票考量，無視該名候選人各項爭議及其道德操守問題，多次站台相挺，將當地居民的痛苦拋諸腦後，這等原則與標準實在教人不敢恭維。

陳世凱表示，侯友宜擔任新北市長期間，新北市民治安滿意度一路下滑，成為六都吊車尾，但即便侯友宜無為無能處理治安漏洞，也不必因此與該名立委候選人惺惺相惜、彼此力挺至此，何況該名立委候選人同時也被爆出與張安樂過從甚密、關係匪淺，難道包庇毒窟、無視違章、向統派靠攏，就是侯友宜的政治價值嗎？