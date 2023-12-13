挺郭大將全程陪掃街！　侯友宜喊話郭台銘：盼歸隊一起政黨輪替

▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（13日）前往澎湖掃街拜票，前立委、挺郭大將林炳坤全程陪同，外界認為，挺郭派勢力已整合完畢。侯受訪時表示，感謝王金平努力凝聚所有朋友，希望郭董歸隊，一起完成政黨輪替，保中華民國的和平大家來努力。

前立法院長王金平日前獲邀出任侯友宜全國後援總會總會長，隨即肩負起整合地方派系勢力的重大責任，昨日他在宏國大樓海峽會邀請地方派系各勢力要角，王也稱，以完整整合挺郭派，不過，侯方面似乎尚未與郭台銘本人聯繫上。侯友宜說，他很感謝王金平，自從王金平擔任後援總會總會長後，馬上登高一呼，把當時很多希望整個主流民意政黨輪替的所有好朋友，凝聚在一起，「希望就是歡迎郭董歸隊能夠為政黨輪替」，保中華民國的和平大家來努力。

而林炳坤約於今年7月時，被爆出致電國民黨前秘書長李乾龍，說要換侯友宜，讓郭台銘出來選，當時被視為挺郭大將。不過侯友宜今到澎湖北辰市場掃街、到澎湖天后宮參香，以及參加澎湖縣後援會成立大會，林炳坤都陪伴在旁，外界認為王金平已順利整合挺郭勢力。

侯友宜說，他今天來到澎湖，他很感謝林炳坤一路上的相陪，還有他的夫人也在這邊陪他，這些力量都是期待我們大家團結所有力量完成政黨輪替，讓台灣會更好。