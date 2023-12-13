不想返鄉！年輕人「曝投票1狀況」爆尷尬　PTT炸鍋：血淚換來的

▲ 總統大選將在2024年1月13日登場。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

距離2024大選倒數31天，而高鐵於15日開放搶票！不過有北漂族直言，大選投票時間離過年很近，「實在不想這麼短的時間坐兩趟高鐵」，一度萌念捐款支持就好，不打算返鄉投票了。該文曝光後，多數網友力勸「拜託回去投票」、「我老闆身家數十億，還要專程單日來回，只為了投一張票！」

一名網友在PTT以「會想回家投票嗎」為標題發文，他直言2024總統大選的時間點頗為尷尬，一是不想奔波兩趟回老家、二是交通費不便宜，「再過半個月就要過農曆年，實在不想這麼短的時間坐兩趟高鐵！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO一度直呼，「應該也不差我這票吧？還是捐款支持就好了？」但他內心其實是想回去投下神聖一票的，「好煩喔好想投，但是又不想花錢坐高鐵，3000元車錢直接捐應該幫助比較大吧？」因此想問大家怎麼看。

文章曝光後，多數人狂勸絕對要投票，「肯定要啊」、「我都要坐飛機回去了，高鐵就回去吧」、「總統大選也才4年1次」、「一定要去投唷！打勾勾」、「四年一次決定你的稅金怎麼花費，還不重要嗎，不參與政治就是被別人統治」、「絕對回去！沒有錯過任何一次」、「大家的投票權是前人血淚換來的，一定要去投喔」、「我老闆身家數十億，還要專程單日來回，只為了投一張票」、「定居國外的已經不少回來了 ，投完票才離台」、「果然年輕人投票率決定選舉結果」、「投了至少有參與到，不管結果如何...放棄就什麼都沒了」。

留言串中也有網友質疑，「靠X，哪有半個月後就農曆年」，原PO才回應「喔喔喔...是隔了三周啦！」事實上，2024總選大選將在1月13日舉行，過年為2月8至14日。