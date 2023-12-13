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高鐵加開91班「返鄉投票列車」周五開搶　3時段北中自由座增為8節

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲因應返鄉投票，高鐵加開91班列車。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

「第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉」2024年1月13日舉行，因應返鄉投票需求，台灣高鐵宣布加開91班次列車，12月15日開放搶票。另高鐵針對3大尖峰地雷時段北中區間列車，自由座車廂擴大為8節。

2024總統及立委二合一大選1月13日舉行投票，台灣高鐵規劃2024年1月12日至1月15日選舉疏運期間，加開91班次列車，包括南下41班，北上50班，總計4天提供715班次列車的旅運服務，自12月15日凌晨零時起開放購票。

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為加強服務返鄉投票的旅客，高鐵表示，1月12日投票日前，以及1月14日收假日，各提供3班延收車次，該6車次僅提供2節作為自由座車廂。

高鐵公司也提醒，該6班延收車次到達部分車站的時刻，將超過日常末班列車時間，最晚至晚間0時30分抵達端點站，欲搭乘該6車次的旅客，需留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，確保行程順暢。

台灣高鐵表示，選舉疏運期間特別擴大自由座運能，投票日前夕1月12日15至22時、1月13日投票當日7至12時的南下，以及1月14日收假日13至21時的北上，行駛南港至台中間之區間列車，均配置8節自由座車廂，包括第1到3車及第8到12車。

高鐵呼籲，自由座旅客到站後，可透過車站內的旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車，各站也會加派人力協助旅客順利返鄉投下神聖的一票。

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