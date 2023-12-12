「郭台銘還是會挺侯友宜啦」　張榮味預言：郭侯同台沒問題

▲王金平邀請昔日挺郭派的藍營本土地方人士餐敘，包含前雲林縣長張榮味、立委傅崐萁。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前立法院長王金平7日點頭接下國民黨總統候選人侯友宜全國後援總會總會長，今（12）日中午於宏國大樓海峽會邀請先前挺郭台銘參選的藍營議長們餐敘，盼藍營能大團結。與會者前雲林縣長張榮味受訪時表示，退選的鴻海創辦人郭台銘到最後還是會參與輔選，應該會選擇最關鍵的時間，「最後應該是會支持侯友宜啦，要看到郭侯同台應該是沒有問題。」

王金平今日中午於宏國大樓海峽會設宴，邀請昔日挺郭派的藍營本土地方人士餐敘，包含前雲林縣長張榮味、金門議長洪允典、台東縣前縣長吳俊立、前台北市長郝龍斌、立委傅崐萁、新竹市議長許修睿都到場，屏東縣議長周典論、南投縣議會議長何勝豐、彰化縣議長謝典林則沒有出席。

王金平會後受訪表示，現在藍營團結大致上是成功了，有不足的地方會繼續努力，郭台銘是講究大是大非的人，以大局為重會回歸支持藍營，希望能讓兩岸和平、合作交流，真正達到政黨輪替。張榮味也表示，郭到最後還是會參與輔選，應該會選擇最關鍵的時間，「最後應該是會支持侯友宜啦，要看到郭侯同台應該是沒有問題。」

郝龍斌則強調，盡可能團結所有在野力量，下架民進黨，自從侯康配成局後，藍營民調持續上升，侯康跟賴蕭在誤差範圍內，今天應王院長邀約，來團結所有在地力量，希望下架民進黨，賴蕭主張台獨，柯吳也泛綠，柯文哲自己說他是深綠一分子，執行蔡英文政策，真正捍衛中華民國，反台獨只有國民黨。



郝龍斌指出，最近剛好跟一些年輕銷售業者在一起，才發覺郭台銘其實在年輕人，在知識份子或者科技業者中間，他有非常大的吸引力有很多人都是他粉絲。