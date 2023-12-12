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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「這2教育事件」恐成選戰轉捩點　陳學聖：綠營離年輕人越來越遠

▲▼《志聖鮮思》主持人前立委陳學聖（右1）與清華大學兼任助理教授何志勇（左1）。（圖／陳學聖提供）

▲前立委陳學聖。（圖／陳學聖提供）

記者詹宜庭／台北報導

前立委陳學聖今日在臉書發文表示，最近政壇有兩個教育熱帶氣旋正盤旋上升中，對2024總統大選絕對有關鍵影響力，第一是北一女區桂芝老師的「無恥課綱」之怒，第二是前台大校長管中閔親述拔管案的心路歷程，這兩個教育熱帶氣旋成為轉捩點開始的跡象，代表民進黨離年輕人愈來愈遠。

陳學聖表示，最近政壇有兩個教育熱帶氣旋正盤旋上升中，對2024總統大選絕對有關鍵影響力，第一是北一女區桂芝老師的文言文亂刪、無恥之怒，第二是前台大校長管中閔親述拔管案的被迫害心路歷程。實際上，這兩個事件已存在很久，也討論很久，但是就始終是個火苗，一直燒不起來，可是這次兩案同時併發，有如熱帶氣旋交錯上升，瞬間形成一股強大的動能，讓事件被公平討論，找到了一個破口。

陳學聖指出，過往無論是課綱、管案，民進黨最擅長的手法就是抹紅，並混淆事件本質，讓有異議者怕被肉搜而噤聲，形成一面倒高強度的壓制，但這次區老師事件發生後，不僅看到社會可以有廣泛討論，教育部的回應更是軟弱心虛，連台大學生的民調，都能出現贊成區老師立場的超過反對者。

「這就是一個轉捩點開始的跡象。」陳學聖認為，這就如同總統蔡英文、民進黨總統候選人賴清德被年輕人問到貪腐時，回應「拿出證據」，就知道民進黨離年輕人愈來愈遠，美麗島電子報民調的20至29歲受訪者支持侯康超過賴蕭配，就解釋出答案了。

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