「柯文哲喊出這句藍綠都會怕！」　郭正亮曝白營終極大絕招

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，選情逐漸白熱化，近期多份民調皆顯示民進黨「賴蕭配」與國民黨「侯康配」差距不大，民眾黨「柯盈配」處弱勢。對此，前立委郭正亮11日表示，若藍綠最後民調真的差距不大，民眾黨總統候選人柯文哲喊出「全力鞏固不分區！」等同鼓勵選民分裂投票，藍綠都會怕這招。

郭正亮在節目《新聞大白話》中指出，柯文哲自稱深綠，大概就是知道自己現有的選票有兩種，一種就是中間選民，一種就是從綠流過來的，藍的應該都回去了，因為柯文哲的選票本來就「綠大於藍」，只有某些中間選民真的變成柯粉，所以自稱深綠就是要鞏固選票。

此外，郭正亮提到，柯文哲的造勢現場最多大概就2、3千人，沒辦法像藍綠那樣聲勢浩大，所以又回到空戰模式像是《KP TV》，然後左右開弓，這邊得一分、那邊得一分，因為柯文哲自認比較靈活，能抓到別人要害，且民眾黨支持者的動機就是討厭藍綠，所以柯文哲只要激起大家對藍綠的「記憶」，票就會回來，但藍綠也明白這個狀況，所以就對柯文哲冷處理，因為他們也怕惹怒柯粉。

郭正亮坦言，因為不知道柯文哲最後會使出什麼絕招，搞不好就喊出「全力鞏固不分區！」，這句話暗示性很重，等同鼓勵選民分裂投票，藍綠如果真像《美麗島電子報》民調一樣差距沒那麼大，他們都會怕最後這一招。