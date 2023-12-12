快訊／趙少康不忍了開告！　直指郭璽散布不實言論訴究到底

▲趙少康。（圖／記者宋良義攝）



記者崔至雲／台北報導

高雄左楠區麻將最大黨立委參選人郭璽日前在《凝觀說說看》此一網路平台，發佈〈趙少康發財術〉影片，過程中提到，前監察院長王建煊非常厭惡趙少康把3億新黨競選經費吞了等言論。侯友宜競選辦公室今（12）日發出聲明，趙少康今日對郭璽及該網路媒體負責人及編輯，提出誹謗以及意圖使人不當選而散佈謠言的妨害選舉刑事告訴。

侯辦發言人錢震宇表示，自從侯友宜以及趙少康於11月24日宣布搭檔參選後，民進黨及其側翼即四處散佈不實言論，以打擊侯友宜以及趙少康之選情。其中，在11月下旬，即有有心人士散佈不實訊息，傳述「趙少康私吞1994年台北市長競選結餘款3億元，遭王建煊譴責後退出新黨」云云。

錢震宇指出，對此新黨在11月30日已發表公開聲明予以澄清並譴責表示，此言論「假冒王建煊之名義」散佈；「意圖使趙少康先生不當選，而捏造、散佈之謠言」；「民國83年市長市議員選舉本黨選舉結餘款均歸屬本黨運用，完全沒有遭私吞、挪用情事」；「無謠言中所謂趙少康先生遭到王建煊先生指謫，並導致趙少康先生憤而退黨乙事」。

錢震宇強調，12月1日，台灣事實查核中心也發出第2730號事實查核報告，確認「趙少康私吞1994年台北市長競選結餘款3億元，遭新黨主席王建煊譴責後退出新黨」為錯誤資訊，其中也提到，王建煊從未擔任過新黨主席、趙少康市長選舉經費結餘為1040萬2215元，並非3億元、趙少康台北市長敗選後，即接任新黨秘書長，持續參與政治活動，直到1996年才宣布暫別政壇，轉而擔任廣播電台董事長、1998年台北市長選舉，王建煊為新黨提名候選人，趙少康則是新黨競選總經理並兼任王的競選總幹事。選舉期間有部分黨員批評趙行事風格，王建煊還出面呼籲新黨要支持趙少康。

錢震宇指出，新黨聲明以及事實查核報告早已經中央社、自由電子報、三立電子報、Yahoo新聞等媒體大幅報導，但郭璽卻於12月7日惡意持續散佈不實言論，顯然有誹謗以及妨害選舉的故意，違法事證明確。此外，《凝觀說說看》的經營團隊與郭璽合作，與其共同散佈不實資訊，以打擊侯友宜及趙少康之選情，屬於刑法上的「共同正犯」；趙少康為了端正選風，並正視聽，乃決定對郭璽以及《凝觀說說看》的經營團隊依法提出告訴。

錢震宇呼籲其他競選陣營，應回歸正面選舉，提出政見以說服選民，而不是持續抹黑、抹紅。競選辦公室警告有心人，勿再刻意散佈不實言論，否則必然訴究到底。

