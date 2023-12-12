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北一女校慶如「百貨周年慶」校友瘋搶紀念品　大批建中生朝聖

▲蔣萬安出席北一女校慶。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北市長蔣萬安出席北一女校慶，看到熱賣的小綠綠可樂果特別停留拍照。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

北一女今（12日）歡慶120周年校慶，校內市定古蹟校舍光復樓歷經2年多修復也完工啟用，台北市長蔣萬安今出席光復樓揭牌典禮。適逢雙甲子校慶，不少海外校友特別包機返台參加，國內校友也橫跨各屆，校園至少湧進萬人，校慶周邊商品也賣翻天，排隊結帳人潮猶如百貨公司周年慶。

蔣萬安出席揭牌典禮致詞指出，以前讀建中時，沒機會踏進北一女校園，只敢在門外徘徊看心儀小綠綠，現在當市長可以大方走進校園，感受女校的青春活力。他還笑說，近日個人臉書跳出很多同屆北一女同學，參與儀隊60周年重聚的照片，「各位同學一樣美麗動人，神采奕奕」。

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▲蔣萬安出席北一女校慶。（圖／記者楊惠琪攝）

▲市定古蹟北一女光復樓修復完工啟用。（圖／記者楊惠琪攝）

蔣萬安表示，北一女光復樓在1998年列為市定古蹟，市府特別撥款1億元進行古蹟修復及再利用工程，趕在校慶前完工啟用，也是雙甲子校慶的最大賀禮。典禮結束後，蔣萬安也逛起校慶園遊會攤位，看到掀起搶購潮的「小綠綠可樂果」還特別停留拍照。

北一女校慶往年都是最受矚目的高中校慶壓軸場，除了校友外，更吸引各校學生參加，尤其是鄰近的建中學生，雖然今天並非假日，校園內仍可看到大批建中生前往女校校慶朝聖。去年建中生班聯會選舉，就有學生把「爭取校慶補假日改成北一女校慶日期」列為政見，避免北一女校慶當天，大批建中生蹺課參加的現象。

▲蔣萬安出席北一女校慶。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女120周年校慶商品熱賣，排隊人潮猶如百貨公司周年慶。（圖／記者楊惠琪攝）

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