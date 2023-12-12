北一女校門口貼「文言文」春聯　學者諷：能看嗎？還不快撕下

▲北一女校門口貼春聯。（圖／翻攝自Facebook／游梓翔）



記者詹宜庭／台北報導

對於北一女國文教師區桂芝不滿108課綱刪減大量文言文，怒批是「無恥課綱」，世新大學傳播博士學程教授游梓翔12日表示，北一女中今日慶祝120周年校慶，在大門上掛上文言文春聯，但對那些要「去中國化」的人來說，文言文這可長到北一女的門上去了，民進黨還有人批過，夏令營寫書法是被「統戰」，反諷「還不快快撕下，北一女位處博愛特區要地，沒事張貼文言紅紙這能看嗎？」

游梓翔今日在臉書發文表示，北一女校慶有個傳統，就是會在大門掛上春聯，朋友分享一張北一女大門的照片，發現文言文竟然長到北一女的大門上去了。他說，文言文何止文言文，生活中會用到的春聯，還有許多日常用到的成語都有文言文的元素，包括「三人市虎」、「每下愈況」等。

游梓翔指出，北一女這兩排春聯看來使用草書寫的，春聯本身和所用書法都頗具水平，讀過一年中文系的他不敢說能確定每一個字，但他讀出來的內容為：北臺菁莪立凌雲志，飛聲騰實萬甲子，一代師表順大道歌，故德立人百春秋。

游梓翔說，校慶貼出這副春聯，可以看出北一女果然人文薈萃，既能讀書，又展現厚實的中華文化底蘊，但對那些要「去中國化」的人來說，文言文這可長到北一女的門上去了，民進黨還有人批過，夏令營寫書法是被「統戰」，狠酸「還不快快撕下，北一女位處博愛特區要地，沒事張貼文言紅紙這能看嗎？」