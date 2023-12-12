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北一女校園暴動了！橘色惡魔與小綠綠合體演出　萬人湧入嗨翻

▲北一女樂儀旗隊表演。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女樂儀旗隊在校慶演出，參觀民眾湧進校園。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

北一女中今（12日）慶祝120周年校慶，去年國慶大典掀起橘色風暴的橘高校吹奏部學生，今出動近百名學生，和北一女樂儀旗隊再度合體演出，橘高校更準備4首第一次在台演出的組曲，代表對北一女雙甲子校慶的重視。兩校再度同台，參觀民眾湧入校園，校園每個樓層都擠滿人潮，校方特別啟動人流管制，兩校精湛演出，贏得現場觀眾如雷掌聲。

北一女今舉行120周年校慶典禮，包括副總統賴清德、文化總會秘書長李厚慶到場參加。北一女校長陳智源致詞指出，北一女樂儀旗隊在台灣已經沒有學習的對象了，因為是台灣最棒的隊伍，而橘高校也是日本最棒的隊伍，台日兩校最強隊伍一起切磋表演，是理所當然、天經地義，也為雙甲子校慶擔綱最重要演出。

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▲北一女120周年校慶，京都橘高校吹奏部交流演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲橘高校學生首度進入北一女校園演出。（圖／記者林敬旻攝）

兩校表演由小綠綠打頭陣，北一女樂儀旗隊帶來5首曲目，儀隊表演成員在各式定點及穿梭隊型，象徵煙火、噴水池等意象，搭備具團隊默契的槍法，展現慶典的熱鬧氛圍，最後以台灣國家網域縮寫TW結束表演；樂旗隊也以動人旋律搭配旗隊精彩動作，展現如煙火般光芒閃耀的氣氛，最後以輕快的旋律，搭配短笛奏，表現出樂旗女孩們的俏皮可愛，開心慶祝北一女生日快樂。

緊接著由橘高校吹奏部98名學生上場帶來8首曲目，前4首是橘高校在今年全國行進樂大賽比賽得獎的曲目，也是首度在台灣演出，表演前還特別協調演出場地範圍，希望在北一女校慶帶來最精湛演出，橘高校充滿青春活力、歡樂節奏的表演，搭配整齊畫一的華麗演出，現場歡呼聲和掌聲不斷。

表演結束後，小綠綠也帶領橘高校學生逛起校慶園遊會，在攤位上以會唱校歌的「小綠綠制服悠遊卡」消費，讓橘高校學生覺得相當新奇，台日學生玩得盡興，也交換彼此的社群及聯繫方式，並相約下次再見。

▲北一女樂儀旗隊表演。（圖／記者楊惠琪攝）

▲▼北一女樂儀旗隊表演。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女樂儀旗隊表演。（圖／記者楊惠琪攝）

▲▼北一女樂儀旗隊表演。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女樂儀旗隊表演。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女120周年校慶，京都橘高校吹奏部交流演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼北一女120周年校慶，京都橘高校吹奏部交流演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲北一女120周年校慶，京都橘高校吹奏部交流演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲北一女120周年校慶，京都橘高校吹奏部交流演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼北一女120周年校慶，京都橘高校吹奏部交流演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲北一女120周年校慶，京都橘高校吹奏部交流演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲北一女120周年校慶，京都橘高校吹奏部交流演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼北一女120周年校慶，京都橘高校吹奏部交流演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲北一女120周年校慶，京都橘高校吹奏部交流演出。（圖／記者林敬旻攝）

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