幕後／婆媽愛到捨不得放手！蔣萬安幫藍搶票　下一站桃園颳「萬安旋風」

▲台北市長蔣萬安10日赴高雄替立委候選人站台，大批支持者搶著與蔣合照、握手。（圖／國民黨高雄市黨部提供）

記者袁茵／台北報導

2024大選「三腳督」戰局成形後，國民黨總統候選人侯友宜與副手搭檔趙少康「侯康配」支持度上漲，近期行程滿檔，到各縣市替地方小雞拉抬輔選；而過去大力相挺侯友宜，且擁有極高人氣的國民黨籍台北市長蔣萬安，開始幫忙擔任「侯友宜分身」，除了在責任區台北市以外，日前還到台中、高雄幫小雞站台，預計下一站將前往桃園，持續刮起「萬安旋風」。

在歷經多個月糾纏的「藍白合」破局，侯友宜與趙少康組成「侯康配」後，國民黨迅速完成整隊，下令「禁柯條款」避免藍軍分裂，並開始運用民眾黨總統候選人柯文哲缺乏的陸戰優勢，不斷前往各地舉辦造勢活動，拉抬總統與立委選情，就是希望凝聚所有國民黨支持者歸隊。

過往國民黨盼與民眾黨合作，希望能補足青年支持度不足的問題，此刻侯友宜找趙少康搭檔，雖成功拉回「深藍」選民，並將支持度衝回第二名，但仍未解決缺乏青年、中間選民支持的問題。

眼見與民進黨總統候選人賴清德的距離只差一步之遙，為擴大選民支持達成政黨輪替，在全台擁有高知名度且擁有「三寶爸」溫暖清新形象的蔣萬安，開始擔任起「侯友宜分身」，於市政繁忙之際，利用假日時間抽空幫黨內小雞輔選，且範圍跨出責任區台北市，近期奔走外縣市至新竹、台中與高雄拉抬地方選情。

被視為「國民黨明日之星」的蔣萬安，除了「蔣家後代」光環之外，因為外型亮眼、高學歷與愛家好形象，從政之初就受到婆媽高度支持；不僅如此，今年44歲處於壯年世代的他，擔任市長後推出一系列友善青壯年福利政策，除了預計在台北市成立青年局之外，還提高生育獎勵金、增加托育補助等，減輕「三明治世代」負擔，獲得不少年輕族群支持。

知情人士透露，黨內小雞們跑地方行程時，收到眾多婆媽表達想看蔣萬安，使高雄市黨部主動邀請蔣南下替立委候選人站台，而蔣萬安也情義相挺，10日整天一共跑了7個行程，堪稱是「馬拉松式輔選」，且掃街時「男女通吃」，個性直爽的南部人還會直接走到蔣萬安正前面，一邊陪蔣萬安走完全程、一邊藉機自拍。

不僅如此，知情人士指出，由於婆婆媽媽們太熱情，想跟蔣萬安握手合照，蔣的手臂因此被抓傷，出現一道長長的刮痕，且諸多民眾還向蔣萬安喊「你要留下來」，甚至有年輕女粉絲特地從屏東趕到高雄，拿著一整本都是蔣萬安照片的相簿前來「追星」。

據了解，蔣萬安幫台中、高雄拉抬完畢後，這2週假日將回守北台灣，除了幫「責任區」台北市的8隻小雞以外，預計下一步前往桃園輔選，陪立委候選人掃街拜票，同步拉抬「侯康配」支持度，利用「萬安旋風」替侯友宜在各地搶青年、婦女票。