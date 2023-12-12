內湖交通沒救了？柯文哲酸蔣萬安「果然不行」　提2建議採強硬手段

記者袁茵／新北報導

民眾黨台北市議員陳宥丞日前表示，蔣市府的內湖交通只有更差，他向交通局調尖峰時刻的道路服務水準，對比民眾黨總統候選人、前台北市長柯文哲2022年執政時期，2023年中午、下午尖峰指標竟下滑了一個評級。柯文哲12日更大酸台北市長蔣萬安，比聰明、勤勞程度，他都覺得不行，蔣萬安怎麼可以？所以果然是不行。

▲柯文哲交通政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）

柯文哲12日上午召開交通政策記者會，被問及內科交通堵塞狀況，似乎比先前柯執政時更嚴重，若撇除都市計畫的話，要怎麼徹底解決此問題？柯文哲回應，「我以前只是比較誠實地說『內湖交通沒救了』，蔣萬安選舉的時候就說『內湖交通有辦法改善』，我心裡想說『比聰明程度、勤勞程度，我都覺得不行，你怎麼可以？』所以果然是不行。」

柯文哲說，內湖人口30年從7.5萬增加到30萬，但道路面積沒增加，所以內湖是典型的都市計畫失敗案例，結果搞成了交通問題，且內湖現在還在發展，代表內湖交通一定越來越爛，除非進行幾項方法，第一是讓環狀線真的完工，第二是政府開始用比較強硬的管制手段。

柯文哲稱，自己查過早上8時至9時進入內湖的狀況，成功橋、成美橋和自強隧道明顯車速變慢，如果現在開始規定「進入內湖要自動收費」，而且是差別費率收費，也就是早上8時至9時錢比較多、其他時間錢比較少，甚至更進一步採新加坡方法「自動掃描車牌」看哪一天免費，例如某個人單日進來免費、雙日進來錢要加收，不同時間進來錢不一樣，進行乘量管制。

柯文哲認為，另一個方法就是環狀線，撇除掉這2個辦法，「我現在想不出內湖有辦法交通改善。」每個都要開車進入內湖，人口增加超過4倍，但道路面積卻完全沒增加，「你怎麼認為會有救？如果是我的話，我覺得現在那個電子收費那麼發達，其實可以用這種方法，不過要政府夠強硬才有辦法做。」

今年12月25日為蔣萬安就職一週年，陳宥丞日前發文提及，蔣市府上任滿一年，內湖交通仍是迫切需要解決的問題，蔣市府也曾經公布CVP電信數據，目前內科6大路段平均旅行時間下降了約6至13％，從數據來看似乎成效顯著，但卻是在玩文字遊戲，實際上僅僅只有縮短塞車2至33秒的時數。

陳宥丞指出，他向交通局調尖峰時刻的道路服務水準，對比柯文哲2022年執政時期，2023年的中午、下午尖峰指標竟下滑了一個評級，從D降至F等級，「蔣市府執政1年交通沒有改善，只有更差。」經同仁親自實測，尖峰時刻堤頂大道短短1.7公里的路程卻塞了21分鐘，幾乎動彈不得，往往一個紅綠燈只能通行4、5台車輛，壅塞的狀況依舊沒有解決，對於民眾體感上也相當有限。

陳宥丞提及，未來2年內捷運東環段的開工，雖然是交通必要之痛，但內湖交通也將面臨更巨大的挑戰，如果在沒有周全的交維計畫與管制手段下，光是瑞光路的潛盾工程，無疑將衝擊原本塞車等級就如此嚴重的內湖，所以自己向蔣萬安具體建議，要求市府參考國際各大城市的做法，將車牌分流、高乘載等管制手段納入參考，並完善潛盾工程的交通配套與完整的交維計畫。