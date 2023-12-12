陸客遊台爆驚喜！列12點真實心得：小吃便宜、有人情味、建設落後

▲「南瓜觀點」覺得台灣的小吃豐富又便宜。圖為饒河夜市。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都喜歡到台灣玩，來自廣東的網易號原創作者「南瓜觀點」到台灣旅遊後，發現了12個現象，其中包含小吃豐富又便宜、台灣人服務態度好、有人情味，不過其中也有一些缺點，像是街道狹窄、房屋老舊等。貼文曝光後，掀起大陸網友討論。

「南瓜觀點」日前在網易號發文表示，他去台灣旅遊後，發現現實狀況與網路上所寫的不同，他在台灣發現了以下12個現象：

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1、台灣人保持著「忠孝禮儀」。

2、台灣街景「接地氣」（指貼近百姓生活），但店家的招牌有點像「城市板的拼圖」。

3、台灣保持儒家文化，待人和善，令他驚喜。

4、台灣小吃既豐富又便宜。

5、他推薦去彩虹眷村、審計新村、迪化街、大稻埕和夜市。

6、台灣確實不錯，但叫車如「打劫」。

7、部分建設有點落後，街道狹窄、房屋老舊，比不上「大陸五線城市的現代感」。

8、台灣有人情味，服務態度好，而這也可能是叫車比較貴的原因。

9、台灣人服務態度非常好。（此應指店家服務）

10、行動支付普及，很多人會使用Apple Pay、LINE Pay。

11、台北有很多日本料理、韓式料理。

12、搭火車沒有安檢，讓他沒安全感，覺得像是演練逃生。

▲台中彩虹眷村。（圖／文化局提供）

「南瓜觀點」列出了他遊台灣後的心得，有優點也有缺點，接著他便求問大家對台灣有什麼看法？不知道是不是台灣人都忙著「服務」而沒時間蓋新房子？他也說台灣夜市的小吃便宜，可謂吃貨天堂。

貼文曝光後，大陸網友看法不一，「多去幾次，有些事情你會改觀的」、「土地私有、不能拆大樓的同時，也保留了許多傳統建築」、「感覺非常普通，沒有特別之處」、「你看的是表面，不要把表面當成事實」、「台灣多數人素質較好」、「我還是喜歡西門町」。

過去「南瓜觀點」也曾發文指出，台灣的「手機支付」不普及，很多消費都要付現金，觀念較為保守，另外街道上的垃圾桶不多，且倒垃圾還要追垃圾車，讓他覺得這點值得詬病、很不方便。而提到優點，則是超商很多且服務多元、路名親切不用擔心迷路。他也評論台灣的薪資水準、租金，認為「年輕人難買房」。