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社會 社會焦點 保障人權

獨／41歲台男遊泰遭撞不治！救護人員控第一家醫院冷血拒收

▲▼ 。（圖／泰國救護人員提供）

▲台灣一名陳男到泰國旅遊遭撞身亡。（圖／泰國救護人員提供）

記者劉人豪／台北報導

台灣一名41歲陳姓男子，跟團前往泰國旅遊時遭當地汽車撞上，當地當救護人員控訴，獲報後前往救援並立即前往附近僅距離約500公尺的醫院，但院方竟然拒收，讓他們不得已趕往另一間醫院，無奈陳男搶救無效死亡，「如果第一家醫院救治他，我想他一定能活下來」。而51歲的駕駛肇事後逃逸，經警方追查已將他逮捕。

▲▼ 。（圖／泰國救護人員提供）

▲陳男的護照。（圖／泰國救護人員提供）

該起事故發生於8日凌晨1時許，陳男在曼谷博他那幹路（Phatthanakan Road）遭一輛汽車撞上，倒在分隔島附近地上昏迷不醒，而肇事駕駛隨後逃逸，警方在當天晚間找到該名51歲駕駛，並將他帶回偵訊。

▲▼ 。（圖／泰國救護人員提供）

▲▼救護人員強調，如果第一間醫院肯收，陳男一定能活下來。（圖／泰國救護人員提供）

▲▼ 。（圖／泰國救護人員提供）

當地的救護人員控訴，他們當時將陳男送往離事發地點僅約500公尺的醫院，但院方認為陳男是外國人，擔心會收不到醫療費，處理相關事宜上也相當麻煩，予以拒收，看到院方的態度如此，讓救護人員批，「你有幫助人的道德嗎？你為什麼不先幫他？我們已經盡力了，但醫院沒有對他做任何事，我們不希望這種事件再次發生。」無奈之下救護人員只好持續幫陳男做心肺復甦術，並緊急趕往另一家醫院，但為時已晚，陳男最終搶救無效死亡。

救護人員強調，「如果第一家醫院救治他，我想他一定能活下來。」據了解，該名陳男是跟團前往泰國旅遊，事發後陳男家屬已準備前往泰國處理後續事宜。

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