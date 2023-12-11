他下單買「上帝的禮物」！台灣驗出大麻煙彈「有毒」　打臉美網站

記者許權毅／台中報導

彰化一名31歲韋男在美國網站花了台幣6000多元購入大麻煙彈，結果被關務署抽查發現，檢驗出是含有四氫大麻酚（THC）的違禁品。刑事局中打獲報前往韋男家逮人，他辯稱該網站標榜是「大麻二酚（CBD）」，不含毒品，最後被依毒品罪嫌移辦，該包裝寫著「上帝的禮物」，在台恐變成走私二級毒品，刑期10年起跳到無期。

▲彰化一名韋男在美國網站下單大麻煙彈，被驗出裡面有四氫大麻酚，恐變成運毒，面臨10年以上至無期刑期。（圖／記者許權毅翻攝）



刑事局中打指出，今年7月接獲財政部關務署台中關通報，查驗出一起美國進口包裹，內含有大麻煙彈，經送驗，確定是含有大麻成分的毒品。警方得知後成立專案小組，前往彰化逮捕下單網購的31歲韋男。

▲韋男辯稱是好玩想嘗試看看，並且該網站標榜，僅會有「大麻二酚（CBD）」，不含THC。（圖／記者許權毅翻攝）



韋男向警方供稱，自己是因為好玩、想嘗試，在美國網站找到該商品，一次花了200多美金（約6000多台幣），查看過該網站，標榜是販售大麻二酚（CBD）商品，應該不會有會造成成癮的大麻成分。

▲▼該網站有多種含有CBD產品，雖在當地合法，但就算是CBD在台也會被當成走私禁藥。（圖／記者許權毅翻攝）



實際查看該網站「Extract Labs」，確實處處標註此說明，還有「Q&A」試圖讓購買民眾放心，聲稱「CBD不具有精神活性，不會產生像THC那樣的興奮」。

韋男信以為真，不料被台中關抽查，送驗後確定裡面含有THC成分，依法遭逮。韋男行為恐怕會變成走私大麻，依毒品條例「運輸第二級毒品罪嫌法辦」，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金。

關務署台中關曾在官網解釋，大麻二酚（CBD）確實不具有成癮性，並有藥理活性、醫療功效，但我國目前未核准販售，若私自從海外進口，也可能被當成輸入禁藥，違反藥事法，恐面臨10年以下刑期。

台中關也指出，大多稱CBD的商品，其實都含有超量四氫大麻酚（THC），若是超過10ppm，就會被當成運輸大麻，面臨10年起跳刑期至無期徒刑。