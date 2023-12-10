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日本台灣交流協會大橋光夫會長來訪　黃偉哲：盼台日友誼持續深化

▲日本台灣交流協會大橋光夫會長，10日由高雄事務所奧正史所長陪同，蒞府拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本台灣交流協會大橋光夫會長，10日由高雄事務所奧正史所長陪同，蒞府拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

日本台灣交流協會大橋光夫會長，10日由高雄事務所奧正史所長陪同，蒞府拜會台南市長黃偉哲，盼台日友誼持續深化。

▲日本台灣交流協會大橋光夫會長，10日由高雄事務所奧正史所長陪同，蒞府拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，感謝大橋會長為日台交流作出卓越的貢獻，非常歡迎大橋會長再訪台南，台日關係友好，台南與日本的關係更是密切，台南不但有八田與一技師建設的烏山頭水庫、也有紀念濱野彌四郎技師的水道博物館，彼此關係可說是非常緊密。而既有交流基礎上，我方今年也多次參訪日本，跟許多姊妹市、友好城市做交流，也有日本許多的貴賓們包括國會議員、各城市市長、議員等，都遠道而來台南參訪，感受到台日間的友誼，感謝日本台灣交流協會給予諸多協助。

黃偉哲市長表示，2024年是台南400，將會舉行台灣燈會、國際蘭展等一系列活動，黃偉哲市長邀請貴賓們明年來台南「白天賞蘭花，晚上賞花燈」，一同參與台南盛事。

▲日本台灣交流協會大橋光夫會長，10日由高雄事務所奧正史所長陪同，蒞府拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大橋光夫會長表示，感謝黃偉哲市長百忙之中的歡迎，誠如黃市長所說，台南與日本的緣分非常深厚，之前也曾參訪烏山頭水庫，了解到水庫建設後，解決周邊水的問題，使得台南能種出美味多樣的水果，對日本人在台南做出這樣的貢獻留下深刻的印象，尤其八田與一技師的銅像以坐姿呈現，是為了能與當時受苦的民眾平視，由此感念他對台南、台灣的奉獻，也讓人動容。

大橋會長補充，目前世界局勢，許多國家間都有紛擾、戰爭，日台友好互助的關係非常難得，對此感到光榮，雖然與黃市長是第一次見面，卻倍感親切。

黃偉哲市長則回應，雙方在疫情間互助，疫情後觀光旅遊、產業文化交流快速恢復，台積電也至日本設廠，雙方在經濟、文化等多方面的交流都具體展現雙方深厚的友誼。

▲日本台灣交流協會大橋光夫會長，10日由高雄事務所奧正史所長陪同，蒞府拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

公益財團法人日本台灣交流協會的本部設於東京，自2011年起由出身財金界的實業家大橋光夫先生出任會長，而大橋會長今天抵台後，第一站就直奔台南，在抵達市府跟黃偉哲市長會面前，他先赴台南市美術館欣賞國際巨星翁倩玉女士的「無限II 倩玉的版画世界」個展。

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